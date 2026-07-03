Galatasaray ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Oyuncunun menajeri Elio Pino, sarı-kırmızılı yönetimle yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde tarafların beklentilerinin uyuşmadığını ve anlaşma sağlanamadığını bildirdi.

Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Galatasaray yönetimi tecrübeli golcüye 4 milyon Euro maaş bedeliyle bir yıllık yeni bir kontrat önerdi. Menajer Pino, 18 Mayıs 2026 tarihinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimle masaya oturduklarını ancak olumlu bir netice alamadıklarını ifade etti. Oyuncunun forma süresiyle ilgili herhangi bir talebi olmadığını belirten Pino, toplantı sonrasında yeni bir müzakere sürecine girmediklerini vurguladı.

MENAJERDEN KARALAMA KAMPANYASI TEPKİSİ

Kendilerine yönelik kasıtlı bir itibarsızlaştırma çalışması yürütüldüğünü öne süren Elio Pino, asılsız bilgilerin Icardi ile Galatasaray taraftarı arasındaki bağı zedelemek amacıyla yayıldığını savundu. Başkan Dursun Özbek ile ilişkilerinin son derece iyi olduğunu belirten menajer, kulübün ve oyuncunun menfaatleri doğrultusunda iletişimi sürdüreceklerini aktardı.

İCARDİ'NİN GALATASARAY KARİYERİ NE DURUMDA?

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 25 golle tamamlayarak kariyerinin üçüncü gol krallığına ulaşan Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı maçlarda toplam 77 kez fileleri havalandırdı. Bu gollerin 65'ini lig müsabakalarında kaydeden 33 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı ekibin son yıllardaki en istikrarlı yabancı forvetlerinden biri konumunda bulunuyor. Kariyeri boyunca bonservisine toplam 73 milyon Euro ödenen yıldız isim, ilk kez 2013'te giydiği Arjantin Milli Takımı formasını ise en son 2018 yılında Meksika'ya karşı oynanan hazırlık maçında terletmişti.

ÖZEL HAYATINDA AYRILIK İDDİASI

Arjantin basınına yansıyan haberlerde, Icardi'nin özel hayatında da hareketli günler yaşadığı öne sürüldü. America TV'de yayınlanan bir programa dayandırılan iddialara göre, oyuncunun model Ekaterina Ojeda ile iletişim kurmaya çalıştığını öğrenen kız arkadaşı China Suarez, çocuklarıyla birlikte evi terk etti. Haberde, Suarez'in Arjantinli futbolcunun telefonlarına yanıt vermediği ifade edildi.