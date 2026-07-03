Yurt dışı tatilinden dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınan Göktaş, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılan komedyen hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturma stand-up gösterisi nedeniyle başlatıldı

Soruşturma, Deniz Göktaş'ın Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelediği ve daha sonra dijital platformlarda yayımlanan "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisinden paylaşılan görüntüler üzerine başlatıldı.

Başsavcılık, sosyal medya ve video paylaşım platformlarında yayımlanan içeriklerde suç unsuru bulunduğu değerlendirmesiyle Göktaş hakkında adli süreç başlattı.

Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Emniyette verdiği ifadede mesleğini komedyen olarak belirten Deniz Göktaş, aylık gelirine ilişkin soruya ise "yüksek gelirli" yanıtını verdi.

Kendisine ait YouTube kanalında yayımlanan videonun söz konusu gösteriye ait olduğunu belirten Göktaş, gösteri metninin tamamen kendisi tarafından hazırlandığını ifade etti.

İfadesinde dini değerleri aşağılama kastının bulunmadığını savunan Göktaş, aynı gösteriyi yaklaşık üç yıldır Türkiye'nin farklı şehirlerinde sahnelediğini ve yüz binden fazla kişinin izlediğini belirterek, bu bölüm nedeniyle herhangi bir seyirciden şikayet almadığını söyledi.

Gösterisinde farklı siyasi görüşler, toplumsal olaylar ve popüler figürler hakkında mizahi değerlendirmelerde bulunduğunu dile getiren Göktaş, inançlı kişileri incitmek gibi bir amacının olmadığını ifade etti.

"Hakaret suçlamasını kabul etmiyorum"

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasını da reddeden Göktaş, kullandığı ifadelerin siyasi bir değerlendirme ve mizahi anlatım kapsamında olduğunu savundu.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten komedyen, herhangi bir kişiyi aşağılamayı hedeflemediğini ifade etti.

Savcılığın sevk yazısında dikkat çeken değerlendirmeler

Savcılığın hakimliğe sunduğu sevk yazısında, ifade özgürlüğünün demokratik toplumların temel haklarından biri olduğu ancak bu hakkın sınırsız olmadığı vurgulandı.

Yazıda, hakaret, nefret söylemi, ayrımcılığı teşvik eden ifadeler ile kamu düzenini bozabilecek söylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Ayrıca Göktaş'ın paylaşımlarına ilişkin savcılığa bugüne kadar 185 ayrı CİMER başvurusu yapıldığı bilgisine yer verilerek, söz konusu içeriklerin kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturduğu değerlendirmesi aktarıldı.

Adliye önünde gerginlik yaşandı

Tutuklama süreci sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Deniz Göktaş'a destek vermek amacıyla İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin güvenlik bariyerlerinden geçirilmesi sırasında adliye önünde bulunan bazı kişiler duruma tepki gösterdi. Protestolar nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekipleri olası bir taşkınlığa karşı çevrede tedbir aldı.

Yaşanan gerginliğin ardından olaylar büyümeden kontrol altına alındı.