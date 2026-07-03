Galatasaray formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken 33 yaşındaki Mauro İcardi'nin sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Sabah'ın aktardığı habere göre, Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yapılan sözleşme yenileme görüşmelerinin tıkandığını kamuoyuna duyurdu.

Menajer Pino'nun açıklamasına göre, 18 Mayıs 2026 tarihinde yönetimle masaya oturuldu ancak tarafların beklentileri uyuşmadı. Görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmamasının ardından haklarındaki iddialara yanıt veren Pino, anlaşmazlığın forma süresi garantisi talebinden kaynaklandığı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

SÖZLEŞME TEKLİFİ VE KARALAMA İDDİASI

Kendilerine yönelik sistematik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü öne süren Elio Pino, bu asılsız bilgilerin İcardi ile taraftar arasındaki güçlü bağı zedelemeyi amaçladığını savundu. Başkan Özbek ile iletişimlerinin iyi düzeyde olduğunu belirten menajer, kulübün menfaatleri doğrultusunda temasların süreceğini aktardı. Öte yandan Galatasaray yönetiminin, tecrübeli golcüye 1 yıllık sözleşme karşılığında 4 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği öğrenildi.

İCARDİ'NİN GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ NELERDİ?

Kariyeri boyunca bonservisine toplam 73 milyon Euro ödenen İcardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı maçlarda toplam 77 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu gollerin 65'ini Süper Lig'de kaydeden oyuncu, 2023-2024 sezonunda attığı 25 golle kariyerindeki üçüncü gol krallığına ulaşmıştı. Arjantin milli formasını en son 2018 yılında terleten yıldız ismin, saha içi üstün başarısına rağmen yeni sözleşme zemininde ortak noktada buluşulamaması spor kamuoyunda dikkatle takip ediliyor.

ÖZEL HAYATINDA AYRILIK İDDİASI

Transfer görüşmelerindeki pürüzlerin yanı sıra, Arjantinli oyuncunun özel hayatında da kriz yaşandığı iddia ediliyor. Arjantin basını kaynaklı America TV'de yayınlanan "Salvese Quien Pueda" programına göre, İcardi'nin kız arkadaşı China Suarez evi terk etti. Suarez'in, İcardi'nin model Ekaterina Ojeda'ya aracılarla mesaj gönderdiğini öğrenmesinin ardından dört gün önce çocuklarıyla birlikte evden ayrıldığı ve telefonlara yanıt vermediği öne sürüldü.