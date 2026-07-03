Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Fenerbahçe, savunma hattına yaptığı bu önemli takviyeyle dikkat çekti. Hem stoper hem de sol bek mevkilerinde görev yapabilen tecrübeli futbolcunun, teknik heyetin savunmadaki en önemli alternatiflerinden biri olması bekleniyor.

Savunmaya Kalite Katacak

Premier Lig ve Avrupa arenasında uzun yıllardır üst düzey seviyede forma giyen Nathan Aké, oyun kurma becerisi, hava toplarındaki etkinliği ve çok yönlü yapısıyla tanınıyor. Hollandalı futbolcunun transferiyle birlikte Fenerbahçe'nin savunma rotasyonu önemli ölçüde güçlenmiş oldu.

Teknik ekibin, hem üçlü hem de dörtlü savunma sistemlerinde görev verebileceği Aké'nin, yeni sezonda kilit isimlerden biri olması bekleniyor.

Manchester City Kariyeri

30 yaşındaki savunmacı, Manchester City formasıyla Premier Lig başta olmak üzere birçok önemli başarı yaşadı. Kariyerinde Chelsea, Bournemouth ve Manchester City gibi kulüplerde forma giyen Aké, Hollanda Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alıyor.

Yeni Sezonun İddialı Kadrosu

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde yaptığı transferlerle hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında iddialı bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Nathan Aké transferiyle savunmasını güçlendiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında önemli bir adım atmış oldu.