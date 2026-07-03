MHP Alanya İlçe Teşkilatı, 15. Olağan Kurultay süreci kapsamında ilçe kongresi için sandık başına gidiyor. 5 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek kongrede yaklaşık 400 delege oy kullanacak

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nde (MHP) Genel Merkez tarafından başlatılan kongre takvimi tüm hızıyla devam ediyor. Antalya'daki merkez ilçe kongrelerinin ardından gözler Alanya'ya çevrildi. MHP Alanya İlçe Kongresi, 5 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda" temasıyla düzenlenecek kongrede yaklaşık 400 delege sandık başına giderek yeni ilçe yönetiminin belirlenmesi için oy kullanacak.

Kongre öncesinde açıklamalarda bulunan MHP Alanya İlçe Başkanı Hasan Cantürk, sürecin Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti. Cantürk, önceki dönem İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın da Genel Merkezin takdiri ve liderlerinin buyruğuyla ilçe başkan adayı olarak belirlendiğini ifade etti.

Tüm partilileri ve Alanyalı vatandaşları kongreye davet eden Cantürk, "Yaklaşık 400 delegemiz sandık başına gidecek. Partililerimizi ve kıymetli hemşehrilerimizi kongremize bekliyoruz" dedi.