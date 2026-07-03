Yetkililer, belirtilen saatlerde hava trafiğinde düzenlemeye gidileceğini bildirirken, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için uçuş bilgilerini havayolu şirketlerinden kontrol etmeleri istendi.

Esenboğa Havalimanı'nda Kısıtlama Saatleri

Yayımlanan NOTAM'a göre hava trafiğinde uygulanacak geçici kısıtlama saatleri şöyle:

7 Temmuz Salı: 10.00 - 18.00

10.00 - 18.00 8 Temmuz Çarşamba: 14.00 - 21.00

Bu saatler arasında sivil hava trafiğinde geçici düzenlemeler uygulanacak.

NATO Zirvesi İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi nedeniyle kent genelinde kapsamlı güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor.

Daha önce Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte 9 ilçede kamu personelinin idari izinli sayılacağı, ayrıca zirve süresince gösteri, yürüyüş ve benzeri toplu etkinliklerin geçici olarak yasaklandığı duyurulmuştu.

Yolculara Uyarı

Hava trafiğinde uygulanacak geçici kısıtlamalar nedeniyle bazı uçuşların saatlerinde değişiklik yaşanabileceği belirtilirken, yolcuların seyahat planlarını yapmadan önce ilgili havayolu şirketleriyle iletişime geçmeleri ve güncel uçuş bilgilerini takip etmeleri tavsiye edildi.

Ankara'da NATO Zirvesi nedeniyle alınan tedbirlerin, zirvenin güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla uygulanacağı bildirildi.