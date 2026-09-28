DÜNYANIN en çok kullanılan sosyal medya platformlarından TikTok hakkında Türkiye’de erişim engeli uygulanacağı yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada platformun belirli bir tarihte kapatılacağını öne süren paylaşımların ardından kullanıcılar, “TikTok yasaklanacak mı, kapatılacak mı?” sorularına yanıt aramaya başladı.

TİKTOK TÜRKİYE’DE YASAKLANACAK MI?

Mevcut bilgilere göre TikTok’un Türkiye genelinde tamamen yasaklanmasına ilişkin kesinleşmiş yeni bir karar bulunmuyor. Sosyal medyada platformun kapatılacağına ilişkin çeşitli tarihler paylaşılırken, söz konusu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama yapılmış değil.

Bu nedenle TikTok’un Türkiye’de belirli bir tarihte kullanıma kapatılacağı yönündeki paylaşımların resmi bir karar olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

ABD’DEKİ GELİŞME TARTIŞMALARI YENİDEN BAŞLATTI

TikTok hakkındaki tartışmaların yeniden gündeme gelmesinde ABD’nin Alabama eyaletindeki hukuki süreç etkili oldu. Platform hakkında çocukların uygulamada uzun süre kalmasına yol açabileceği öne sürülen özelliklere ilişkin iddialar gündeme gelirken, taraflar arasında anlaşmaya varıldı.

Anlaşma kapsamında çocuk kullanıcıların platform kullanımını sınırlandırmaya yönelik çeşitli tedbirler öngörüldü. Ancak ABD’de yaşanan bu gelişme, Türkiye’de TikTok’a erişim engeli getirildiği veya getirileceği anlamına gelmiyor.

TÜRKİYE’DE ÇOCUKLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER GÜNDEMDE

Türkiye’de ise sosyal medya ve video paylaşım platformlarında çocukların korunmasına yönelik düzenlemeler tartışılıyor. TBMM’de, platformlara çocukların korunmasına ilişkin yeni yükümlülükler getirilmesini amaçlayan bir kanun teklifi bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre teklif henüz komisyon aşamasında.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) da TikTok’un aralarında bulunduğu bazı sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin işlenmesi ve bu konuda alınan tedbirlere ilişkin re’sen inceleme başlattığı belirtiliyor.

TİKTOK’A ERİŞİM ENGELİ GELDİ Mİ?

Şu an için Türkiye genelinde TikTok’a yeni bir erişim engeli getirildiğini gösteren resmi bir karar bulunmuyor. Dolayısıyla platformun Türkiye’de tamamen kapatıldığı veya belirli bir tarihte kesin olarak kapatılacağı yönündeki iddialar doğrulanmış değil.

TikTok hakkında olası bir erişim kısıtlaması veya yasaklama kararı alınması durumunda resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesi önem taşıyor. Sosyal medyada kaynağı belirsiz şekilde paylaşılan kapatılma tarihlerine ise resmi açıklama olmadan kesin bilgi olarak yaklaşılmaması gerekiyor.