Çılgın Sayısal Loto’nun 26 Eylül 2026 tarihli çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiyenin yüz milyonlarca liraya ulaşmasıyla dikkatlerin çevrildiği çekilişin ardından kazanan numaralar belli oldu.

Kuponlarını çekiliş öncesinde hazırlayan vatandaşlar, açıklanan rakamların ardından sonuçlarını kontrol etmeye başladı. Çekilişte 6 ana numaranın yanı sıra Joker ve Süper Star numaraları da duyuruldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

26 Eylül 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde çıkan numaralar şöyle sıralandı:

87 - 42 - 35 - 70 - 64 - 44

Çekilişte Joker numara 3 olarak belirlenirken, Süper Star numarası 87 oldu.

Böylece çekilişe katılanlar, kuponlarındaki numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye durumlarını kontrol etme imkanına kavuştu.

BÜYÜK İKRAMİYE 706 MİLYON TL’Yİ GEÇTİ

26 Eylül tarihli çekilişin en dikkat çeken noktalarından biri ise büyük ikramiyenin ulaştığı tutar oldu. Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 706 milyon 942 bin 55 TL olarak açıklandı.

Yüksek ikramiye nedeniyle çekiliş öncesinde büyük merak oluşurken, sonuçların açıklanmasıyla gözler kazanan numaralara çevrildi.

JOKER VE SÜPER STAR NUMARALARI DA AÇIKLANDI

Ana çekilişin yanı sıra Joker ve Süper Star sonuçları da belli oldu. Joker 3, Süper Star ise 87 olarak açıklandı. 87 numarası aynı zamanda çekilişte çıkan 6 ana numara arasında da yer aldı.