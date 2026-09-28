Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü detaylı takip sonucu aydınlatıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, hırsızlık eylemini M.Ş. ve A.Ş. isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre, şüpheliler çaldıkları hayvanları farklı bölgelerde elden çıkardı. Zanlıların, 10 adet küçükbaş hayvanı sınır il olan Burdur'un Çavdır ilçesindeki canlı hayvan pazarında sattıkları tespit edildi. Çalınan 3 adet büyükbaş hayvanın ise Antalya'da ikamet eden bir alıcıya satıldığı anlaşıldı.

ÇALINAN BÜYÜKBAŞLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle, Antalya'da satışı yapılan 3 büyükbaş hayvan rızaya dayalı olarak teslim alınarak gerçek sahibine iade edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.Ş. hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

İL SINIRLARINI AŞAN SATIŞ TAKİBİ

Tarımsal ve hayvansal hırsızlık vakalarında zanlıların, yakalanma riskini düşürmek amacıyla çalıntı hayvanları genellikle çevre illerdeki pazarlara kaydırması dikkat çekiyor. JASAT birimlerinin iller arası hayvan pazar hareketliliğini çapraz sorgularla izlemesi, faili meçhul hırsızlık dosyalarının kısa sürede çözülmesinde kritik bir rol oynuyor.