Türkiye'de son yıllarda tropikal meyvelere yönelik artan ilgi, anavatanı Güney Çin olan liçi meyvesini de ön plana çıkardı. Botanik kaynaklarında yayımlandığına göre, sabun ağacıgiller familyasına ait olan 'Litchi chinensis', uygun subtropikal iklimlerde 15 ile 20 metreye kadar uzayabilen herdem yeşil ağaçlarda yetişiyor. Çiçeklenmenin ardından meyvelerin olgunlaşması yaklaşık 100 günlük bir süreci kapsıyor.

LİÇİ NASIL YENİR VE TADI NEYE BENZER?

Dış yüzeyi pembe-kırmızı tonlarında ve pütürlü bir kabukla kaplı olan meyvenin iç kısmında beyaz, sulu ve yarı saydam bir yapı bulunuyor. Tadı genel olarak üzüm, çilek ve armut karışımına benzetilen liçi, ferahlatıcı aromasıyla dikkat çekiyor. Meyveyi tüketmek için dışındaki ince kabuğun soyulması ve ortasındaki sert, kahverengi çekirdeğin çıkarılması gerekiyor. Kabuğu ve çekirdeği yenmeyen meyve, taze tüketimin yanı sıra tatlı, dondurma ve meyve salatalarında da kullanılabiliyor.

100 GRAM LİÇİ KAÇ KALORİ?

Besin değerleri açısından zengin bir profil çizen liçinin 100 gramında yaklaşık 66 kalori ve 71,5 miligram C vitamini bulunuyor. İçeriğindeki potasyum, bakır ve antioksidan bileşikler sayesinde bağışıklık ile sindirim sistemlerinin işleyişine katkı sağlayabiliyor. Doğal şeker içerdiği için özellikle şeker tüketimini sınırlaması gereken kişilerin porsiyon miktarına dikkat etmesi tavsiye ediliyor.

ALANYA VE GAZİPAŞA TARIMI İÇİN YENİ ALTERNATİF Mİ?

Muz ve avokado üretiminde önemli bir yere sahip olan Alanya ve Gazipaşa bölgesi, liçi yetiştiriciliği için de uygun mikroklima koşulları sunuyor. Bölgedeki mevcut tarım pratiklerine entegre edilen bu meyve, yerel tarım ekonomisinin çeşitlenmesi açısından yakından takip ediliyor. Türkiye'de hasat dönemi genellikle yaz aylarına denk gelen ürün, üretim alanının henüz kısıtlı olması nedeniyle pazarda yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.

LİÇİ NASIL MUHAFAZA EDİLMELİ?

Taze liçinin raf ömrünü uzatmak ve bozulmasını yavaşlatmak için serin ortamlarda, özellikle buzdolabında saklanması öneriliyor. Kabuklu haldeki meyveler hava geçirmeyen kaplarda veya uygun saklama poşetlerinde muhafaza edilebiliyor. Soyulmuş liçinin ise mutlaka kapalı bir kapta tutulması gerekirken, uzun süre bekletilen meyvelerin renginde ve aromasında değişimler gözlemlenebiliyor.