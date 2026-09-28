Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Mısır'ın Sakkara nekropolünde yürütülen arkeolojik kazılarda, yaklaşık 4 bin yıl öncesine tarihlenen yeni bir mezar gün yüzüne çıkarıldı. Kraliyet sarayında kritik görevler üstlenen Sekhentiu-Ptah adlı yetkiliye ait olduğu belirlenen yapıda, Antik Mısır inancına göre ruhların dünyalar arası geçişini sağlayan sembolik bir kapı bulundu.

Taşa oyularak gerçek bir kapı görünümü verilen bu mimari unsur, ölü ile yaşayanlar arasındaki iletişimi simgeliyor. Kapının hemen önünde, cenaze ritüellerinde kullanılan su mermerinden yapılmış sunu masası ve arınma kabı gibi eşyalar orijinal yerlerinde tespit edildi. Eserlerin üzerindeki hiyeroglifler, mezar sahibinin kimliğini ve unvanlarını doğruluyor.

100'DEN FAZLA HEYKELCİK VE LAHİTLER BULUNDU

Kazı çalışmaları sırasında birbirine bağlantılı çok sayıda mezar kuyusuna da ulaşıldı. Bu alanlarda, ölen kişiye ahirette hizmet etmesi amacıyla bırakılan 100'ü aşkın uşabti heykelciği, üç adet kapalı taş lahit ve ahşap bir şahin figürü yer alıyor. Antik dönemde yaşanan yağmalara rağmen lahitlerin bugüne kadar açılmamış olması, dönemin ölü gömme geleneklerinin incelenmesi açısından büyük önem taşıyor.

SAHTE KAPILARIN ANTİK MISIR'DAKİ İŞLEVİ NEDİR?

Antik Mısır mimarisinde sahte kapı olarak adlandırılan bu yapılar, özellikle Eski Krallık döneminde mezarların batı duvarına yerleştirilen standart bir unsurdu. Fiziksel bir geçişten ziyade, ölen kişinin ruhunun sunulan yiyecek ve içecekleri kabul etmesi için manevi bir eşik olarak kabul ediliyordu. Sakkara bölgesindeki bu son keşif, söz konusu inanç sisteminin ritüel boyutunu somut verilerle destekliyor.

Sekhentiu-Ptah'ın kendi mumyasına ise henüz ulaşılamadı. Uzmanlar, mezarın ilerleyen dönemlerde başka defin işlemleri için yeniden kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, bölgedeki kazı çalışmaları sürüyor.