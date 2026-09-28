A Milli Futbol Takımı’nda gözler İtalya karşılaşmasına çevrildi. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci sınavında İtalya’yı konuk edecek. Futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma Bursa’da oynanacak.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-İtalya karşılaşması 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak. Mücadele Bursa’daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Türkiye-İtalya mücadelesi ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler milli heyecanı herhangi bir şifreli yayın üyeliğine ihtiyaç duymadan takip edebilecek.

MICHAEL OLIVER DÜDÜK ÇALACAK

Kritik karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Dördüncü hakem ise Darren England olacak. VAR’da Stuart Attwell, AVAR’da Matthew Donohue görev yapacak.

İKİ TAKIM DA İLK PUANLARININ PEŞİNDE

Türkiye, gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa’ya 1-0 mağlup olurken, İtalya da sahasında Belçika’ya 2-0 kaybetti. Bu sonuçların ardından iki ekip de ikinci hafta öncesinde puansız durumda bulunuyor. Grubun diğer karşılaşmasında ise Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE İTALYA KARŞISINDA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

TFF verilerine göre Ay-yıldızlı ekip, İtalya ile tarihindeki 17’nci karşılaşmasına çıkacak. Türkiye, daha önce oynanan 16 mücadelede 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. İki ülke son olarak 4 Haziran 2024’te oynanan hazırlık maçında karşılaşmış ve mücadele 0-0 sona ermişti.

Not: Paylaştığınız metinde karşılaşmanın İtalya’da oynanacağı ve ilk 11’lerin açıklandığı belirtiliyor. Güncel TFF ve ATV bilgilerinde maçın Bursa’da oynanacağı doğrulanıyor; erişebildiğim güncel kaynaklarda ise resmi ilk 11’ler henüz yer almıyor.