UEFA Uluslar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı devam ederken A Ligi 2. Grup’ta Almanya ile Yunanistan karşı karşıya geliyor. UEFA’nın resmi fikstüründe yer alan mücadele, 27 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak. Almanya’nın ev sahipliğindeki mücadele Augsburg’daki WWK Arena’da gerçekleştirilecek.

ALMANYA - YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya - Yunanistan karşılaşmasının Türkiye’deki yayın adresi A Haber olacak. Kanalın açıkladığı UEFA Uluslar Ligi yayın programına göre mücadele 27 Eylül Pazar günü saat 21.45’ten itibaren canlı olarak ekranlara gelecek. Futbolseverlerin karşılaşmayı yasal yayıncı üzerinden takip edebileceği belirtilirken, internet üzerinden izlemek isteyenlerin de yayıncının resmi platformlarını tercih etmesi gerekiyor.

İKİ TAKIM GRUBA NASIL BAŞLADI?

Almanya, UEFA Uluslar Ligi’ndeki ilk karşılaşmasında deplasmanda Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Alman ekibi bu sonuçla ilk haftayı 1 puanla tamamladı. Yunanistan ise ilk maçında Sırbistan deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrılarak organizasyona 3 puanla başladı. Bu sonuçların ardından Almanya - Yunanistan karşılaşması grubun üst sıralarını doğrudan ilgilendiren mücadelelerden biri haline geldi.

A LİGİ 2. GRUP’TA YOĞUN FİKSTÜR

UEFA’nın açıkladığı programa göre A Ligi 2. Grup’ta Almanya ve Yunanistan’ın yanı sıra Hollanda ile Sırbistan da mücadele ediyor. Grup aşaması iç ve dış saha maçlarından oluşuyor. Almanya, Yunanistan karşılaşmasının ardından 1 Ekim’de Sırbistan’ı konuk edecek, 4 Ekim’de ise bu kez Yunanistan deplasmanına çıkacak. Yunanistan da Almanya maçının ardından Hollanda ile karşılaşacak.

ULUSLAR LİGİ’NDE GRUP SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

UEFA Uluslar Ligi, Avrupa milli takımlarını liglere ve gruplara ayıran bir organizasyon olarak düzenleniyor. A Ligi turnuvanın en üst seviyesini oluşturuyor. Grup aşamasında takımlar topladıkları puanlarla sıralanırken sonuçlar yalnızca grup içindeki konumu değil, organizasyonun sonraki aşamalarına giden yolu da etkiliyor. Bu nedenle özellikle kısa aralıklarla oynanan grup karşılaşmalarında alınan her puan önem taşıyor.

ALMANYA İLE YUNANİSTAN YENİDEN KARŞI KARŞIYA

İki milli takım daha önce hazırlık maçları ve büyük turnuvalar dahil farklı organizasyonlarda karşılaştı. Son randevu Haziran 2024’te oynanan hazırlık maçında gerçekleşmiş ve Almanya mücadeleyi 2-1 kazanmıştı. Almanya ile Yunanistan’ın yeniden karşı karşıya geleceği Uluslar Ligi mücadelesi ise bu kez doğrudan grup puanlarını etkileyecek olması nedeniyle farklı bir önem taşıyor.

MAÇIN ARDINDAN RÖVANŞ İÇİN BEKLEYİŞ KISA SÜRECEK

Almanya ile Yunanistan arasındaki rekabette bu kez ikinci karşılaşma için uzun süre beklenmeyecek. UEFA fikstürüne göre iki ekip 4 Ekim’de yeniden karşı karşıya gelecek ve bu kez ev sahibi Yunanistan olacak. Böylece takımlar, Uluslar Ligi grup aşamasında yaklaşık bir hafta içerisinde iki kez birbirlerine rakip olacak.

ALMANYA - YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya - Yunanistan UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup ikinci hafta karşılaşması 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 21.45’te başlayacak. Augsburg’daki WWK Arena’da oynanacak mücadele Türkiye’de A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.