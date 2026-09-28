YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında ek yerleştirme süreci sonuçların açıklanmasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçti. Ek yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adayların gündeminde kayıt işlemleri bulunuyor.

Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemlerini belirlenen süre içerisinde tamamlamaları gerekecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI 2 EKİM’DE BAŞLAYACAK

2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programına ilişkin kayıt sürecini takip ederek işlemlerini son güne bırakmadan tamamlamaları önem taşıyor.

ELEKTRONİK KAYITLAR 2-4 EKİM ARASINDA

Üniversite kayıtlarının yanı sıra elektronik kayıt işlemlerinin gerçekleştirileceği tarihler de belli oldu. Elektronik kayıt hakkı bulunan adaylar işlemlerini 2-4 Ekim tarihleri arasında yapabilecek.

Böylece elektronik kayıt süresi, üniversitelerde gerçekleştirilecek genel kayıt sürecinden daha erken tamamlanacak.

ADAYLAR TARİHLERE DİKKAT EDECEK

Ek yerleştirmeyle bir programa yerleşen adaylar açısından en önemli konulardan biri kayıt tarihlerini kaçırmamak olacak. Üniversite kayıtları 9 Ekim'e kadar devam ederken elektronik kayıt işlemleri için son tarih 4 Ekim olacak.

Adayların kayıt işlemlerini kendileri için geçerli olan yöntem ve tarihlere göre tamamlamaları gerekecek.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİNDE SIRA KAYITLARDA

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte YKS ek yerleştirme sürecinde gözler artık üniversite kayıtlarına çevrildi. Kayıt hakkı elde eden adaylar için süreç 2 Ekim'de başlayacak. Elektronik kayıtlar 4 Ekim'de sona erecek, üniversite kayıtları ise 9 Ekim'e kadar devam edecek.