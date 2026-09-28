AYDAN Kaya, NOW TV’nin yeni yapımı Ömür Usta ile yeniden gündeme geldi. Müzik dünyasına Popstar Türkiye yarışmasıyla adım atan, daha sonra oyunculuğa yönelen Kaya, uzun süre ekranlardan uzak kalmasının ardından yeni projesiyle izleyici karşısına çıktı.

AYDAN KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aydan Kaya, 19 Nisan 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Baba tarafından Bolulu olan Kaya’nın annesinin öğretmen olduğu belirtiliyor. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlayan Kaya, opera ve şan eğitimi aldı.

19 Nisan 1984 doğumlu sanatçı, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşında.

POPSTAR TÜRKİYE İLE TANINDI

Kaya’nın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan proje Popstar Türkiye oldu. Yarışmanın ardından müzik kariyerini sürdüren sanatçı, 2011 yılında “Adım Adım” adlı albümünü çıkardı.

Müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculuğa da yönelen Kaya, zaman içerisinde çeşitli televizyon projelerinde kamera karşısına geçti.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Aydan Kaya, oyunculuk kariyerine 2006 yılında “Rüyalarda Buluşuruz” dizisiyle başladı. Sonraki yıllarda farklı televizyon projelerinde rol alan Kaya, yakın dönemde Leyla dizisiyle ekranlarda yer aldı.

Kaya, 2026 yılında ise NOW TV’nin yeni yapımlarından Ömür Usta dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Yeni proje, özellikle sanatçıyı Popstar döneminden tanıyan izleyicilerin ilgisini çekti.

ÖZEL HAYATI DA MERAK EDİLİYOR

Aydan Kaya’nın kariyerinin yanı sıra özel hayatı da yeniden araştırılmaya başlandı. Kaya’nın 2020 yılında edebiyat öğretmeni olduğu belirtilen eşiyle evlendiği kamuoyuna yansımıştı.

Çiftin daha sonra boşandığına ilişkin haberlerde, Kaya’nın ihanet yaşadığını ifade ettiği ve ayrılık sürecinin bu iddiayla ilişkilendirildiği aktarıldı. Boşanmanın özel nedenlerine ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler ise dönemin haber ve açıklamalarına dayanıyor.

YILLAR SONRA YENİDEN EKRANLARDA

Uzun süre televizyon ekranlarında düzenli olarak yer almayan Aydan Kaya’nın Ömür Usta ile yeniden izleyici karşısına çıkması, sanatçının kariyerini yeniden gündeme taşıdı. Popstar Türkiye yıllarından bu yana Kaya’yı takip eden izleyiciler de sanatçının yeni projesini ve son halini merak etmeye başladı.