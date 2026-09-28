ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Cape Cod bölgesindeki Wellfleet kasabasında, "bicephaly" adı verilen gelişim anomalisiyle dünyaya gelen iki başlı bir kaplumbağa yavrusu bulundu. Elmas sırtlı su kaplumbağası türüne ait olan yavru, detaylı sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla bölgedeki yaban hayatı merkezine nakledildi.

Yaban hayatı merkezinin açıklamasına göre, veterinerlerin gerçekleştirdiği ilk incelemelerde yavrunun her iki başının da bağımsız olarak aktif olduğu belirlendi. Her iki başın da çevreyi izlediği ve yiyeceklere tepki verdiği kaydedildi. Uzmanlar, hayvanın büyüme sürecini, iştah durumunu ve genel davranışlarını gözetim altında tutuyor.

İÇ ORGANLARIN DURUMU NASIL?

Bicephaly, embriyo gelişimi sırasında meydana gelen oldukça nadir bir anomali olarak biliniyor. Bu durum dışarıdan iki başın görünmesine neden olsa da, iç organların ne kadarının ortak kullanıldığı vakadan vakaya farklılık gösteriyor. Veterinerler, ilerleyen haftalarda yapılacak görüntüleme testleriyle yavrunun organ yapısını ve sinir sisteminin işleyişini haritalandırmayı planlıyor. Bu testlerin ardından hayvanın uzun vadeli bakım ihtiyaçları ve doğal yaşama dönüp dönemeyeceği netleşecek.

BİCEPHALY VAKALARI NE KADAR YAYGIN?

Merkez kayıtlarına göre, yüzlerce kaplumbağa incelenmesine rağmen son beş yıl içinde yalnızca iki benzer vakaya rastlandı. Aynı bölgede 2021 yılında bulunan bir başka iki başlı kaplumbağanın altı bacağı, iki ayrı sindirim sistemi ve ortak bir omurgası olduğu tespit edilmişti. Massachusetts bölgesinde tehdit altındaki türler listesinde yer alan elmas sırtlı su kaplumbağalarının tuzlu bataklıklardaki yuvalama alanları sıkı koruma altında tutuluyor.