Antalya'nın Alanya ve Döşemealtı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi. Olayla bağlantılı şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Alanya ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda eş zamanlı aramalar yapıldı. Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, gerçekleştirilen baskınlarda 210 kilogram kıyılmış tütün ile 377 paket kaçak sigaraya el konuldu. Aramalarda ayrıca 20 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 39 adet elektronik sigara ısıtıcısı bulundu.

ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Ele geçirilen yasa dışı ürünler kolluk kuvvetlerince muhafaza altına alınırken, kimlikleri tespit edilen şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem uygulandı. Jandarma birimlerinin bölgedeki denetimlerini taviz vermeden sürdüreceği bildirildi.

KAÇAKÇILIK DENETİMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Halk sağlığını doğrudan tehdit eden ve haksız kazanca yol açan kaçak tütün ticareti, aynı zamanda kamu maliyesinde vergi kaybına neden oluyor. Güvenlik güçlerinin turizm bölgelerindeki bu tür operasyonları, kayıt dışı ekonominin önüne geçmeyi ve denetimsiz yasa dışı ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemeyi amaçlıyor.