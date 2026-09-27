A101’in ekim ayının ilk haftasında satışa çıkaracağı aktüel ürünler belli oldu. 1-8 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak katalogda elektronik ürünlerden beyaz eşyaya, kişisel bakım ürünlerinden motorlu araçlara kadar birçok farklı seçenek yer alıyor.

Yeni katalogda özellikle televizyonlar, şarjlı dik süpürge, kahve makineleri ve sonbahar aylarıyla birlikte öne çıkan soba çeşitleri dikkat çekiyor.

TELEVİZYONLAR 7 BİN 999 TL’DEN BAŞLIYOR

A101’in yeni kataloğunda farklı ekran boyutlarında televizyon seçenekleri bulunuyor. 32 inç Android 14 Smart QLED TV 7 bin 999 TL fiyatla katalogdaki en uygun televizyon seçeneği olurken, 65 inç 4K Whale QLED TV’nin fiyatı 34 bin 999 TL olarak açıklandı.

Televizyon fiyatları şöyle:

65 inç 4K Google QLED TV: 26.999 TL

65 inç 4K Whale QLED TV: 34.999 TL

55 inç UHD Smart Google TV: 19.999 TL

55 inç 4K UHD WebOS Smart QLED TV: 18.999 TL

32 inç Android 14 Smart QLED TV: 7.999 TL

BEYAZ EŞYALAR DA KATALOĞA GİRDİ

Yeni haftanın aktüel ürünleri arasında temel beyaz eşyalar da bulunuyor. Çamaşır makinesi 18 bin 999 TL, bulaşık makinesi 14 bin 999 TL, buzdolabı ise 27 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

ŞARJLI DİK SÜPÜRGE 11 BİN 499 TL

Küçük ev aletleri kategorisinde şarjlı dik süpürge 11 bin 499 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Aynı kategoride espresso makinesi 15 bin 999 TL, tam otomatik kahve makinesi 9 bin 999 TL, ızgara ve tost makinesi 2 bin 499 TL, gıda kurutucu ise bin 599 TL’den satışa çıkacak.

Katalogda ayrıca kahve makinesi 1.099 TL, cam kettle 999 TL, kahve ve baharat öğütücü 999 TL, saç kurutma makinesi 1.399 TL ve erkek bakım seti 1.199 TL fiyatıyla yer alıyor.

SOĞUK HAVALAR ÖNCESİ SOBALAR RAFLARDA

Havaların serinlemeye başlamasıyla ısınma ürünleri de A101’in yeni kataloğuna girdi. Tekerlekli soba 5 bin 699 TL, ayaklı mini soba ise 2 bin 999 TL fiyatla satışa sunulacak.

Kişisel bakım kategorisinde ise epilasyon cihazının fiyatı 2 bin 499 TL, şarjlı masaj aletinin fiyatı 449 TL olarak açıklandı.

MOTORLU ARAÇLAR DA SATIŞA ÇIKIYOR

Kataloğun en dikkat çeken bölümlerinden biri motorlu ve elektrikli araçlar oldu. 250 cc motosiklet 179 bin 990 TL, katalogda 15 cc olarak belirtilen motosiklet 109 bin 990 TL fiyatla listelendi.

Dört tekerlekli elektrikli kamyonet 279 bin 990 TL, elektrikli bisiklet ise 29 bin 990 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Ayrıca akım korumalı güç uzatma kablosu 429 TL fiyatıyla katalogda yer alıyor.

A101’in yeni aktüel ürünleri 1-8 Ekim 2026 tarihleri arasında satışa sunulacak.