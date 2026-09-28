Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde sağanak yağışlı hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Toplam 24 il için sarı kodlu uyarı verilirken, rüzgarın hızının 40-60 kilometre/saat seviyelerinden kısa süreli fırtınalarla 70 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde hissedilir derecede azalarak iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmelerine göre, yaşanan kuvvetli yağışlar Süper El Nino sürecinin bir örneğini oluşturuyor. Sıcaklıkların İstanbul'da 23 dereceden 18-19 derecelere, Eskişehir ve Ankara'da ise 15 derecelere kadar düşeceğini aktaran Şen, Düzce ve Bartın arasındaki bölgede sel riskine dikkat çekti. Uzman isim, 30 santimetrelik suyun bir insanı, 60 santimetrelik suyun ise bir aracı devirebileceğini belirterek taşkınlara karşı uyarıda bulundu.

SÜPER EL NİNO KIŞI NASIL GEÇECEK?

Uzmanların öngörülerine göre, mayıs ayına kadar etkisini sürdürecek olan Süper El Nino, Türkiye'de şiddetli yağışlara zemin hazırlayacak. Kış mevsiminin genel olarak ılıman ancak bol yağışlı geçmesi beklenirken, İstanbul'da kar yağışı ihtimali düşük görülüyor. İstanbul Valiliği de salı gece yarısına kadar sürecek kuvvetli yağış ihtimaline karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

ANTALYA VE BÖLGESİNDE BEKLENEN ETKİLER NELER?

Yurt genelindeki sıcaklık düşüşü Akdeniz kıyılarına da yansıyacak. Prof. Dr. Şen'in aktardığı verilere göre, cuma gününden itibaren Antalya'da hava sıcaklığı 23 dereceye kadar gerileyecek. Sonbahar şartlarının bölgede de hissedilmeye başlanmasının, özellikle açık alanda devam eden turizm faaliyetleri ve tarımsal üretim süreçleri üzerinde muhtemel etkileri olması bekleniyor. Bölgedeki sera üreticileri ve turizmciler, yaklaşan yağışlı sistemin geçişini yakından takip ediyor.