Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2032

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için kullanılacak statların belirlenmesinde kritik haftaya girildi. İki ülkenin, turnuvada yer alacak 5'er statlık nihai aday listelerini perşembe gününe kadar UEFA'ya teslim etmesi gerekiyor.

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Türkiye spor altyapısı bakımından organizasyonda öne çıkıyor. Son 10 yıllık dönemde yaklaşık 10 milyar avroluk yatırımla 29 yeni stadyum inşa eden Türkiye'nin, final maçını İstanbul'da oynatmak için yoğun çaba harcadığı bildirildi. Final karşılaşması için yenilenmesi planlanan Atatürk Olimpiyat Stadı en güçlü aday konumunda bulunuyor.

ANTALYA ADAY ŞEHİRLER ARASINDA

İstanbul'dan iki stadın yer alacağı listede, başkentteki yeni 19 Mayıs Stadı'nın yanı sıra Antalya, Trabzon, Konya, Gaziantep ve Eskişehir değerlendirilen diğer şehirler olarak öne çıkıyor. Bursa'daki Timsah Arena'nın da adaylar arasında olduğu ancak 5 statlık kontenjana girmekte zorlanabileceği ifade ediliyor.

UEFA'NIN KAPASİTE ŞARTI NEDİR?

UEFA yönetmeliklerine göre, turnuvada maç oynanacak statların en az 30 bin koltuk kapasitesine sahip olması zorunlu tutuluyor. Kapasitesi 40 bin ve üzerinde olan tesislerin ise seçim aşamasında büyük avantaj sağladığı belirtiliyor. Adaylık sürecindeki tüm statların en geç 2031 yılının sonbaharına kadar hazır hale getirilmesi gerekiyor.

İtalya cephesinde ise Roma, Milano, Torino ve Napoli gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu 12'den fazla aday arasından 5'li bir seçim yapılması bekleniyor. Akdeniz bölgesinin önemli merkezlerinden Antalya'nın aday listesinde yer alması, bölgenin uluslararası spor turizmindeki konumuna olumlu bir katkı sunma potansiyeli taşıyor.