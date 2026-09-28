OSMANİYE’nin Merkez ilçesine bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi’nde yaşanan silahlı saldırının ardından gözler okulların durumuna çevrildi. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili’nin hayatını kaybettiği olay sonrası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklama yapıldı.

29 EYLÜL’DE HANGİ OKUL TATİL?

Bakanlığın açıklamasına göre olayın meydana geldiği Farabi Anadolu Lisesi’nde 28 ve 29 Eylül 2026 tarihlerinde eğitim ve öğretime ara verildi. Buna göre okulda 29 Eylül Salı günü ders yapılmayacak.

Mevcut açıklamada Osmaniye genelindeki bütün okulları kapsayan bir tatil kararı yer almıyor. Eğitime ara verilmesi kararı yalnızca Farabi Anadolu Lisesi için açıklandı.

ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 28 Eylül Pazartesi günü Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi’nin bahçesinde meydana geldi. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili, okul bahçesinde silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Bilgili, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bilgili, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bakanlığın açıklamasında, olayın ardından güvenlik personelinin müdahalede bulunduğu ve şüphelinin emniyet birimleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

İKİ BAKANLIK MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı olayın ardından inceleme süreci başlattı. Bakanlık tarafından iki müfettişin Osmaniye’de görevlendirildiği açıklandı.

Olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek ekiplerinin de sahada çalışmalara başladığı belirtildi.

Silahlı saldırıyla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.