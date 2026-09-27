ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Mustafa Tuna, seçim çalışmaları kapsamında üye aidatlarına ilişkin dikkat çeken bir taahhütte bulundu. Tuna, göreve gelmeleri halinde ALTSO üyelerinden alınan aidatlara iki yıl boyunca zam yapılmayacağını açıkladı.

“REKOR ZAM MANŞETLERİ UNUTULMADI”

Mevcut yönetimin göreve başlamasının ardından yapılan aidat artışlarını eleştiren Tuna, işletmelerin ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde yüksek aidat artışlarının üyeler üzerindeki yükü artırdığını savundu.

Tuna, “Üyelerimiz, gazetelere yansıyan ‘Aidatlara rekor zam’ başlıklarını hâlâ unutmadı. İşletmeler ayakta kalmaya çalışırken karşılarına yüksek aidat artışlarıyla çıkıldı. Üyenin sorunlarını dinlediğinizi söylemek yetmez, aldığınız kararlarda da o sorunları dikkate almanız gerekir” diye konuştu.

“İKİ YIL ZAM YAPMAMA SÖZÜMÜZÜ UYGULAYACAĞIZ”

Göreve gelmeleri halinde aidatlara iki yıl boyunca zam yapılmaması için gerekli kararları alacaklarını belirten Tuna, bu konuda bütçe ve harcama planlarını da buna göre oluşturacaklarını söyledi.

Tuna, “Göreve geldiğimizde mevzuat çerçevesinde, odamızın yetkili organlarında gerekli kararları alarak üye aidatlarına iki yıl zam yapmama sözümüzü uygulayacağız. Bütçemizi ve harcamalarımızı buna göre yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÜYEDEN PARA TOPLAMAK YÖNETİM BAŞARISI DEĞİL”

ALTSO’nun başarısının yalnızca bütçesindeki kaynak miktarıyla ölçülmemesi gerektiğini ifade eden Tuna, oda kaynaklarının üyelerin işlerine ve geleceklerine katkı sağlayacak hizmetlere aktarılması gerektiğini söyledi.

Tuna, “Üyeden para toplamak yönetim başarısı değildir. Kasasında faiz işleyen parayla değil, mutlu üyesiyle övünen bir ALTSO istiyoruz. Asıl başarı, üyeden alınan kaynağı üyenin işine, kazancına ve geleceğine katkı sağlayan hizmetlere dönüştürmektir” dedi. (Gülser YİĞİT)