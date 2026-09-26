İstanbul'da gerçekleştirilen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarı final müsabakaları tamamlandı. Toplam 84 başpehlivanın katıldığı organizasyonda, rakiplerini mağlup eden Mustafa Taş ve Orhan Okulu adlarını finale yazdırdı.

Yarı finalin ilk eşleşmesinde Orhan Okulu ile Seçkin Duman er meydanına çıktı. Kısa süre önce 674. Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde 7. kez başpehlivanlığa ulaşan Okulu, müsabakanın 17. dakikasında uyguladığı keçi dikmesi oyunuyla rakibini puanlamaya kalmadan mağlup etti.

Diğer yarı final mücadelesi ise iki kuzenin rekabetine sahne oldu. Çeyrek finalde amca oğlu Yusuf İslam Taş'ı eleyen Erkan Taş, yarı finalde diğer kuzeni Mustafa Taş ile eşleşti. Müsabaka sırasında kısa süreli bir sakatlık geçiren ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle güreşe dönen Mustafa Taş, zorlu mücadelenin sonunda galip gelerek final biletini alan ikinci isim oldu.

FİNALDE ANTALYA VE ANKARA REKABETİ

Final müsabakası, temsil edilen şehirler açısından da dikkat çekici bir eşleşmeye dönüştü. Aslen Antalyalı olan Orhan Okulu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ

Spor Kulübü adına er meydanına çıkarken; rakibi Mustafa Taş ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni temsil ediyor.

REKOR ÖDÜL HAVUZU NE KADAR?

Antalya Körfez'in aktardığına göre, organizasyon geleneksel sporlar tarihindeki en yüksek bütçelerden birine sahip. Başpehlivanlık unvanını kazanan sporcuya 5 milyon TL ödül verilecek olup, turnuva genelindeki toplam ödül ve katılım ödemeleri yaklaşık 30 milyon TL'yi buluyor.