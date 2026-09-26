Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor deplasmanında kırmızı kart görerek saha kenarından gönderilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un disiplin süreci netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) prosedürlerine göre deneyimli teknik adam, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi kapsamında kurula sevk edilen Buruk'un alacağı ceza süresi, sarı-kırmızılı takımın önündeki lig fikstürünü doğrudan etkileyecek. İlgili disiplin maddesi uyarınca eylemin ağırlığına göre teknik direktörlere 1 ile 3 maç arasında men cezası verilebiliyor.

HANGİ MAÇLARI KAÇIRABİLİR?

Olası ceza senaryolarına göre Okan Buruk'un takımın başında yer alamayacağı karşılaşmalar kademeli olarak artış gösteriyor. Kuruldan asgari sınır olan 1 maçlık ceza çıkması halinde teknik adam, milli ara dönüşünde oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde yedek kulübesinde olamayacak.

Ceza süresinin 2 maça çıkması durumunda Kasımpaşa maçının yanı sıra Gençlerbirliği deplasmanında da görev yapamayacak. Talimatın öngördüğü en üst sınır olan 3 maçlık men cezasının verilmesi halinde ise tecrübeli çalıştırıcı, ligdeki kritik Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak.