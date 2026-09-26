Idol House Türkiye 2026 yarışmasının ardından bir araya gelen yedi kişilik yeni nesil Türk erkek müzik grubu CRUSH, konser turnesi kapsamında Antalya'ya geliyor. Antalya Körfez'in aktardığı bilgilere göre, İzmir'de gerçekleştirdikleri performansın ardından grup, Antalya Bahçe'de sahne alarak sevenleriyle buluşacak.

Çağdaş pop ve elektronik altyapıları senkronize dans koreografileriyle birleştiren grubun Antalya konserine yönelik detaylar netleşmeye başladı. Etkinlik için belirlenen bilet fiyatının 2 bin 750 TL olduğu duyuruldu. Kendi adlarını taşıyan "CRUSH!" adlı çıkış teklisiyle müzik piyasasına giriş yapan ekip, sosyal medya üzerinden hayran kitlesine "CRUSHERS" ismini veriyor.

CRUSH GRUBU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Toplam yedi üyeden oluşan grubun kadrosunda Arda Soydoğan, Barış Çağan Yüksekkaya, Batu Cengiz, Efe Şan, Milan Önder, Miraç Fırat ve Oğuzhan Çifçi yer alıyor. Üyelerin her birinin müzik, dans ve sahne sanatları alanında farklı geçmişleri bulunuyor. Grubun açıklanan ilk üyesi olan 2007 doğumlu Efe Şan Çanakkale'de dünyaya gelirken, İzmirli Arda Soydoğan ve İstanbullu Miraç Fırat daha önceki K-pop dans cover projelerindeki deneyimleriyle tanınıyor.

PROFESYONEL SAHNE GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Grubun diğer üyeleri de profesyonel sahne tecrübeleriyle öne çıkıyor. Bursa doğumlu Oğuzhan Çifçi ve Batu Cengiz, geçmişte Emir Can İğrek, Kenan Doğulu, Ajda Pekkan ve Edis gibi tanınmış sanatçıların sahne performanslarında profesyonel dansçı olarak görev aldı. Bilgisayar Mühendisliği eğitimi alan Barış Çağan Yüksekkaya ve Rusya doğumlu Milan Önder ise gruba katılmadan önce kendi yazıp besteledikleri şarkıları yayımlayarak bireysel müzik altyapılarını oluşturmuş isimler olarak kadroda yer buluyor.