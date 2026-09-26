2026

Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası heyecanı Antalya'da yaşanacak. VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit İstanbul, sezonun ilk kupasını kazanmak amacıyla 6 Ekim 2026

Salı günü saat 18.00'de Antalya Spor Salonu'nda parkeye çıkacak.

Yaklaşık 10 bin seyirci kapasiteli salonda oynanacak dev mücadelenin biletleri Biletinial platformu üzerinden erişime açıldı. Yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 1. kategori için 3.000 TL, 2. kategori için 2.500 TL, 3. kategori için 2.000 TL ve 4. kategori için 1.500 TL olarak belirlendi.

Takımlar, kupa maçı öncesinde 3 Ekim'de başlayacak ligin ilk haftasında sahaya inecek. VakıfBank, lig açılışında Beşiktaş'ı ağırladıktan sonra Şampiyonlar Kupası mücadelesi için Antalya'ya hareket edecek.

YAYIN BİLGİLERİ VE ANTALYA'NIN VOLEYBOL GEÇMİŞİ

Karşılaşmanın resmi yayıncısı henüz kesinleşmezken, mücadelenin TRT Spor veya TRT Spor Yıldız kanallarından canlı aktarılması bekleniyor. Antalya, daha önce Mayıs 2024'te düzenlenen FIVB

Kadınlar Milletler Ligi'ne de ev sahipliği yapmış, A Milli Kadın Voleybol Takımı bu salonda Fransa'yı 3-0 mağlup etmişti. Dev organizasyonun yeniden Antalya'da düzenlenmesi, kentin uluslararası spor etkinliklerindeki konumunu pekiştiriyor.