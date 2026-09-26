Brezilya basınının önde gelen kuruluşlarından Globo'nun aktardığı habere göre, efsanevi sol bek Roberto Carlos kariyeri boyunca elde ettiği birikimin neredeyse tamamını yitirdi. Kariyeri boyunca yaklaşık 175 milyon dolar gelir elde ettiği tahmin edilen 53 yaşındaki eski futbolcu, bu servetin yüzde 99'unu kaybettiğini duyurdu.

Yaşanan büyük çaplı maddi çöküşün temelinde güvendiği kişilerin yattığını belirten Carlos, sorunun eski menajeri ve bir aile üyesiyle bağlantılı olduğunu ifade etti. Kendi yaşadığı mağduriyetten yola çıkarak genç sporculara seslenen deneyimli isim, finansal adımların son derece dikkatli atılması gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

GENÇ SPORCULARA FİNANSAL UYARI

Profesyonel sporcuların emeklilik dönemlerinde yaşadıkları iflas vakaları, küresel spor endüstrisinde kronik bir sorun olarak öne çıkıyor. Carlos'un uyarısı, erken yaşta büyük servet edinen ancak finansal okuryazarlık eksikliği ve hatalı yönlendirmeler nedeniyle birikimlerini kaybeden elit sporcuların durumuna somut bir örnek teşkil ediyor.

Geçmişte Brezilya Milli Takımı ve Real Madrid ile sayısız kupa kazanan Roberto Carlos, Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı bir isim. Efsanevi oyuncu, 2007 ile 2009 yılları arasında Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla da mücadele etmişti.