Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Antalya merkezinde inşa edilen Duraliler Uncalı Köprülü Kavşağı'nın üst bölümünde trafik akışı kortej geçişiyle başladı. Şehir içi trafiğe nefes aldırması planlanan projenin diğer kısımlarında ise inşaat faaliyetleri sürüyor.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'in daha önce yaptığı açıklamalara göre, temmuz ayından bu yana kademeli olarak ilerleyen kavşak projelerinde sona yaklaşılıyor. Uncalı ve Kocayatak köprülü kavşaklarının hizmete girmesinin ardından, Duraliler Köprülü Kavşağı'nda da üstten geçiş eylül ayı itibarıyla sağlanmış oldu.

TAMAMLANMA TARİHİ EKİM AYI OLARAK BELİRLENDİ

Kavşağın baş ve orta bölümlerinde devam eden çalışmaların ekim ayının başı veya ortasında bitirilerek projenin tam kapasiteyle hizmete sunulması hedefleniyor. Resmi açılış töreninin ise ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılması bekleniyor.

ANTALYA TRAFİĞİNDE ÜÇLÜ KAVŞAK PROJESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltma stratejisi kapsamında hayata geçirdiği Uncalı, Kocayatak ve Duraliler projeleri bir bütün olarak değerlendiriliyor. İlk iki kavşağın tamamlanıp Duraliler'in de üstten geçişe açılmasıyla birlikte, transit geçişlerin hızlanması ve ana arterlerdeki bekleme sürelerinin asgariye inmesi öngörülüyor.