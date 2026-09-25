25 Eylül 2026 tarihli On Numara çekilişi tamamlandı. Haftanın çekilişini takip eden vatandaşların merakla beklediği kazanan numaralar belli olurken, büyük ikramiye tutarı da açıklandı.

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, açıklanan 22 numarayı araştırmaya başladı.

25 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI

25 Eylül 2026 On Numara çekilişinde kazanan numaralar şöyle sıralandı:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 15 - 19 - 20 - 27 - 28 - 39 - 47 - 50 - 54 - 55 - 56 - 64 - 77 - 78 - 79

Çekilişe katılanlar, kuponlarındaki numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilecek.

ARDIŞIK NUMARALAR DİKKAT ÇEKTİ

25 Eylül çekilişinin sonuçlarında dikkat çeken ayrıntılardan biri de art arda gelen numaralar oldu. 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralarının tamamı kazanan sayılar arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra 19-20, 27-28, 54-55-56 ve 77-78-79 gibi peş peşe gelen sayı gruplarının aynı çekilişte bulunması da sonuçların dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.

BÜYÜK İKRAMİYE 1 MİLYON 336 BİN 74 TL

Çekilişin ardından büyük ikramiye tutarı da belli oldu. 25 Eylül 2026 tarihli On Numara çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon 336 bin 74 TL olarak açıklandı.

On Numara oynayan vatandaşlar, ellerindeki kuponları kazanan numaralarla karşılaştırarak sonuçlarını kontrol edebilecek.