ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Mustafa Tuna, yerel bir dijital televizyon kanalının sosyal medya hesabından yapılan canlı yayın duyurusuna ilişkin kamuoyu açıklamasında bulundu.

Başkan adaylarının canlı yayına katılacağı yönündeki paylaşımın kendi onayı dahilinde olmadığını ifade eden Tuna, seçim sürecinde televizyon programları yerine ALTSO üyeleriyle doğrudan iletişim kurmayı tercih ettiklerini belirtti.

“SÖZ KONUSU YAYIN ONAYIM DÂHİLİNDE DEĞİLDİR”

Tuna, açıklamasında, “Yerel bir dijital televizyon kanalının sosyal medya hesabında, ALTSO başkan adayları olarak canlı yayına katılacağımız yönünde bir duyuru paylaşılmıştır. Söz konusu yayın, onayım dâhilinde değildir” ifadelerine yer verdi.

Seçim kampanyası kapsamında herhangi bir televizyon kanalında canlı yayına veya paket programa katılma planlarının bulunmadığını kaydeden Tuna, çalışmalarını sahada sürdüreceklerini vurguladı.

“TERCİHİMİZ SAHADA OLMAK”

Üyelerle yüz yüze görüşmeye öncelik verdiklerini belirten Tuna, “Tercihimiz; seçim çalışmalarımızı sahada, üyelerimizle yüz yüze ve birebir temas kurarak sürdürmektir” dedi.

Tuna, bu yöntemle üyelerin sorunlarını ve beklentilerini doğrudan dinlemeyi, aynı zamanda hazırladıkları projeleri anlatmayı hedeflediklerini ifade etti.

“ÜYELERİMİZLE BULUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Seçim çalışmaları boyunca üyelerle doğrudan temasın süreceğini belirten Mustafa Tuna, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Hedefimiz, üyelerimizin sorunlarını ve beklentilerini doğrudan kendilerinden dinlemek, projelerimizi anlatmak ve desteklerini istemektir. Bu anlayışla üyelerimizle buluşmaya ve kucaklaşmaya devam edeceğiz.”