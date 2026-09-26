Türkiye Sinema Festivali 2026 kapsamında sinemaseverlere sunulan 90 TL'lik bilet kampanyası 26-27

Eylül tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Festival komitesinin yaptığı duyuruya göre, iki gün boyunca sürecek etkinlikte seçili yerli ve yabancı filmler sabit fiyatla izleyiciyle buluşacak.

Kampanya, ülke genelindeki tüm sinemaları kapsamıyor. Açıklanan verilere göre, 75 ilde bulunan yaklaşık 1.500 anlaşmalı sinema salonu bu etkinliğe dahil edildi. Kampanyanın son günü ise 27 Eylül Pazar olarak belirlendi.

İNDİRİMLİ BİLETLER NASIL ALINACAK?

İndirimli biletlerden yararlanmak isteyenlerin, öncelikle festivalin resmi internet sitesi olan sinemafestivali.com adresini ziyaret etmesi gerekiyor. Kullanıcılar, sitedeki ilgili bölüm üzerinden bulundukları şehri seçerek kendilerine en yakın anlaşmalı salonları ve uygun seansları görüntüleyebiliyor.

BİLET SATIŞ SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sistem doğrudan bilet satışı yapmıyor; film ve seans seçiminin ardından izleyiciler ilgili bilet satış platformlarına yönlendiriliyor. Kampanyaya dahil olan özel gösterimlerde sepet tutarı ödeme adımında 90 TL olarak uygulanıyor. Fırsattan yararlanmak isteyenlerin, gitmek istedikleri salonun ve seçtikleri filmin kampanya kapsamında olup olmadığını site üzerinden teyit etmesi gerekiyor.