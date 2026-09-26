Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 2611 sefer sayılı uçağı, Diyarbakır Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra acil durum ilan ederek geri döndü. Airporthaber'in aktardığı bilgilere göre, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra kokpitte yangın ikaz sisteminin devreye girmesi üzerine pilotlar prosedür gereği iniş kararı aldı.

Havalimanına sorunsuz şekilde teker koyan uçak, güvenlik önlemleri eşliğinde park pozisyonuna çekildi. Yolcuların güvenli bir biçimde tahliye edilmesinin ardından teknik ekipler uçak üzerinde detaylı inceleme başlattı.

ASILSIZ SİNYAL SEFERİ İPTAL ETTİRDİ

Yapılan ilk kontrollerde uçakta herhangi bir yangın bulgusuna rastlanmadı. Sistemin asılsız bir sinyal ürettiği tespit edilirken, yolcu güvenliği gözetilerek TK 2611 seferinin iptal edilmesine karar verildi. Uçağın teknik incelemeleri tamamlanana kadar Diyarbakır'da bekletileceği bildirildi.

HAVACILIKTA ASILSIZ İKAZ PROSEDÜRÜ NASIL İŞLİYOR?

Uluslararası sivil havacılık kuralları gereği, sensör arızalarından kaynaklanan asılsız yangın ikazları da gerçek bir acil durum gibi değerlendiriliyor. Bu tür durumlarda uçakların en yakın meydana inmesi ve sorunun kaynağı kesin olarak tespit edilip onarılana kadar uçuştan çekilmesi zorunlu bir güvenlik adımı olarak uygulanıyor.