Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, kırsal mahallelerde başlattığı yerinde hizmet uygulamasıyla çiftçilerin ayağına giderek 2027 yılı ÇKS kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirdi. Başkan Göktepe, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik için Çiftçi Kayıt Sistemi'nin kritik önemine dikkat çekti.

ÜRETİCİNİN AYAĞINA HİZMET, TARIMIMIZA GÜÇ

Alanya Ziraat Odası, tarımsal üretimin merkezindeki çiftçilerin işini kolaylaştırmak ve bürokratik süreçleri hızlandırmak amacıyla saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Güney Hüddüoğlu Düğün Salonu’nda geniş katılımlı bir buluşma gerçekleştirildi.

Bayır, Bayırkozağacı, Güzelbağ, Orhan, Karamanlar, Saburlar, Güney, Burçaklar, Yenice, Gümüşgöze ve Gözübüyük mahallelerinde faaliyet gösteren üreticiler, ilçe merkezine kadar yorulmadan, kendi bölgelerinde ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıt yenileme ve dosya güncelleme işlemlerini tamamlama fırsatı buldu.

ÇİFTÇİNİN YANINDA YERİNDE HİZMET ANLAYIŞI

Ziyaretin ardından bir değerlendirme yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, üreticilerin her koşulda yanında olduklarını vurguladı. Göktepe, şunları kaydetti: "Üreticimizin ayağına giderek hizmet vermeye, tarımsal üretimin her aşamasında çiftçimizin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere ev sahipliği yapan ve her daim destek veren kıymetli muhtarlarımıza ve değerli delegelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu diliyorum."

ÇKS'NİN TARIMSAL ÜRETİMDEKİ HAYATİ ÖNEMİ

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), tarımsal desteklemelerden ve hibelerden yararlanmak isteyen üreticiler için yasal bir zorunluluk olmasının ötesinde, tarım politikalarının doğru planlanabilmesi için hayati bir rol oynamaktadır. Süresinde yapılmayan kayıt yenileme işlemleri, çiftçilerin devlet desteklerinden mahrum kalmasına ve tarımsal kredilere erişimde sorun yaşamasına neden olmaktadır.

Alanya Ziraat Odası’nın bu yerinde hizmet hamlesi sayesinde, kırsal mahallelerdeki üreticiler zaman kaybetmeden dosya güncellemelerini yaparak olası mağduriyetlerin önüne geçmiştir. Uzmanlar, 2027 yılı üretim sezonu için tüm çiftçilerin belirlenen takvim doğrultusunda ÇKS işlemlerini titizlikle tamamlaması gerektiğinin altını çiziyor.