Ankara'da medyaya yansıyan bölgesel asgari ücret düzenlemesi iddialarına karşı Türkiye'nin üç büyük işçi konfederasyonu ortak tavır aldı. HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK yöneticileri yaptıkları açıklamalarda, bu sistemin çalışanları mağdur edeceği ve istismara açık olduğu gerekçesiyle kesinlikle reddedildiğini bildirdi.

HAK-İŞ

Genel Başkanı Mahmut Arslan, gazetecilere yaptığı değerlendirmede bölgesel asgari ücret fikrine karşı olduklarını aktardı. Arslan, bazı işverenlerin merkezlerini büyükşehirlerde tutup üretim tesislerini Anadolu'ya kaydırarak düşük ücret politikası gütmeyi amaçladığını öne sürdü. "İstanbul'daki kişiyi de Hakkari'deki ücretle çalıştırmak istiyorlar" diyen Arslan, asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesi için ortak eylem planına hazır olduklarını ifade etti.

TÜRK-İŞ'TEN 'KÂR HIRSI' VURGUSU

TÜRK-İŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada ise bölgesel asgari ücret önerisinde bulunanlar art niyetli olarak nitelendirildi. Açıklamada, 2026 yılı asgari ücret belirleme komisyonu çalışmalarının protesto edildiği hatırlatılarak, mevcut rakamın bile bazı işverenlerce yüksek bulunduğu belirtildi. Sendika, bu talebin daha fazla kâr etme hırsından kaynaklandığını ve asıl hedefin asgari ücretin bir geçim ücretine dönüştürülmesi olması gerektiğini duyurdu.

DİSK: ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Konuya ilişkin bir diğer tepki de DİSK

Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan geldi. Çerkezoğlu, medyadaki iddiaların Anayasa'nın eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığını savundu. Türkiye'de çalışan kesimin yarısının asgari ücret düzeyinde gelir elde ettiğine dikkat çeken Çerkezoğlu, asgari ücretin bir ortalama ücrete dönüşmesinin asıl çözülmesi gereken yapısal sorun olduğunu vurguladı.

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET UYGULAMASI NEDEN TARTIŞILIYOR?

Türkiye'de bölgesel asgari ücret tartışmaları, geçmişte uygulanan ve olumsuz sonuçları nedeniyle terk edilen bir modelin yeniden canlandırılması ihtimali üzerinden yürütülüyor. Uzmanlar, bölgesel ücret farklılıklarının büyükşehirlere yönelik iç göçü hızlandırma ve gelir adaletsizliğini derinleştirme riski taşıdığını belirtiyor. Hangi kurum tarafından hazırlandığı henüz netleşmeyen yeni düzenleme taslağının, önümüzdeki günlerde çalışma hayatının temel gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.