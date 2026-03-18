Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamını genişletti. Yeni uygulamayla birlikte Facebook, Instagram ve benzeri platformlarda paylaşılan gayrimenkul ve taşıt ilanları da denetim altına alındı.

Ticaret Bakanlığı sosyal medya ilan denetimi konusunda yeni dönemi resmen devreye aldı. Bakanlığın verdiği bilgilere göre, artık sadece ilan siteleri değil, sosyal medya üzerinden paylaşılan ev, arsa, iş yeri ve araç ilanları da yakından izleniyor. Kurallara aykırı paylaşımlar için idari yaptırım uygulanıyor.

Özellikle son dönemde artan sahte ilan, kapora dolandırıcılığı ve yetkisiz satış girişimleri nedeniyle genişletilen sistem, ilan veren kişinin gerçekten mal sahibi olup olmadığını ya da yasal yetkiye sahip bulunup bulunmadığını kontrol etmeyi amaçlıyor. Bu düzenleme, ilan pazarındaki bilgi kirliliğini azaltmayı hedefliyor. Biraz da geç kalınmış bir adım gibi.

SOSYAL MEDYADA HER İLAN PAYLAŞILAMAYACAK

Yeni uygulamaya göre ilanlar; yalnızca mülk veya araç sahibi, bu kişilerin birinci ve ikinci derece yakınları ya da e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş belgeli emlak ve galeri işletmeleri tarafından yayımlanabilecek. EİDS üzerinden doğrulanmayan ilanların elektronik ortamda paylaşılması riskli hale geldi.

Özellikle Facebook’tan ev satışı, Instagram’dan araba ilanı verme ya da benzeri paylaşımlarda artık rastgele hareket etmek mümkün görünmüyor. Emlak ofisleri ve oto galericiler, sosyal medya hesaplarında sadece EİDS doğrulamasından geçmiş ilanların bağlantılarını paylaşabiliyor. Bunun dışındaki doğrudan satış niteliği taşıyan içerikler yaptırımla karşılaşabiliyor.

EİDS NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki kontrolü sağlayan dijital doğrulama altyapısı olarak kullanılıyor. Sistem sayesinde ilanı veren kişinin gerçekten yetkili olup olmadığı kontrol ediliyor. Böylece hem tüketici korunuyor hem de piyasa içinde sahte fiyat şişirmeleriyle mücadele ediliyor.

Doğrulanmış ilan zorunluluğu özellikle son yıllarda internette çoğalan sahte konut ve araç ilanlarının önüne geçmek için devreye alınmıştı. Şimdi bu kapsamın sosyal medyaya da genişletilmesiyle, yalnızca ilan portallarında değil, çok daha dağınık bir alan olan sosyal medya mecralarında da denetim başlamış oldu.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Buradaki kritik nokta şu: Kendi malını satan vatandaş ile ticari amaçla düzenli ilan paylaşan hesaplar arasında fark var. Bakanlığın açıklamalarına göre özellikle emlak ve galeri işletmeleri için kurallar daha net ve bağlayıcı. Yetkisiz, doğrulanmamış ya da sistem dışı ilan paylaşımı yapan işletmeler için idari yaptırım gündeme geliyor.

Vatandaş açısından da dikkat edilmesi gereken konu değişmedi. Sosyal medyada görülen her ev ya da araç ilanı güvenilir sayılmıyor. Hele kapora isteniyorsa daha da dikkat. Çünkü pek çok dolandırıcılık vakasında ilan gerçek görünse de ilan sahibi gerçekte mal sahibi çıkmıyor.

TÜKETİCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzman uyarısı vermeye gerek yok, tablo zaten açık. Sosyal medyada karşılaşılan bir konut ya da araç ilanında önce ilan sahibinin yetkisini sorgulamak gerekiyor. Link ilan sitesine yönlenmiyorsa, doğrulama bilgisi yoksa, acele kapora isteniyorsa ya da fiyat piyasanın çok altındaysa risk artıyor.

Facebook ve Instagram ev araba ilanı cezası başlığıyla gündeme gelen bu yeni süreçte, tüketicilerin yalnızca doğrulanmış ilanlara yönelmesi isteniyor. Bu durum Alanya ve Antalya gibi ikinci el konut ve araç hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde daha fazla önem taşıyor. Çünkü yaz sezonu yaklaşırken hem kiralık hem satılık ilan trafiği hızlanıyor.

ALANYA VE ANTALYA’DA İLAN TRAFİĞİ OLANLAR DİKKAT

Özellikle Alanya’da sosyal medyadan ev ilanı verme ya da Antalya’da Instagram üzerinden araç satışı yapan kişi ve işletmelerin yeni kuralları gözden geçirmesi gerekiyor. Sadece paylaşım yapmakla kalınmıyor, paylaşımın niteliği de denetleniyor.

İşin özü şu: Sosyal medyada “satılık daire”, “sahibinden araç”, “acil satılık arsa” diye ilan paylaşmak artık eski rahatlıkta olmayacak. Yetki ve doğrulama meselesi, bu kez doğrudan paylaşımın kendisine bağlandı. Ve bu detay, önümüzdeki günlerde daha çok konuşulacak gibi.