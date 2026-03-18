Antalya genelinde SGK borçları 6 milyar TL’yi aşarken, Alanya Belediyesi 1 milyar TL’yi geçen borçla listenin zirvesine yerleşti

Antalya’da belediyelerin SGK borçları yeniden gündemde. Son verilere göre, il genelinde 20 belediyeden 15’inin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu bulunuyor. Eylül ayında 5,6 milyar TL olan toplam borç, mart itibarıyla 6 milyar TL’yi geçti. Bu tablo sonrası SGK, aralarında Alanya Belediyesinin de bulunduğu 7 belediye için icra takibi başlattı.

ALANYA İLK SIRADA YER ALIYOR

Verilere göre Alanya Belediyesi’nin SGK borcu 1,2 milyar TL’yi aştı. Bu rakamla Alanya, Antalya’daki en borçlu belediye konumuna geldi. İcra takibi başlatılan belediyeler arasında Alanya’nın yanı sıra Konyaaltı, Döşemealtı, Serik, Finike, Elmalı ve Korkuteli de bulunuyor.

Öte yandan Antalya Büyükşehir, Muratpaşa, Manavgat, Kemer ve Gazipaşa gibi bazı belediyeler ise borçlarını taksitlendirerek ödeme yoluna gitti.

5 BELEDİYENİN HİÇ BORCU YOK

Antalya genelinde dikkat çeken bir diğer detay ise bazı belediyelerin SGK’ya hiçbir borcunun bulunmaması. İbradı, Gündoğmuş, Aksu, Demre ve Kepez belediyeleri borçsuz belediyeler arasında yer aldı. Kaş ve Akseki ise düşük borç seviyeleriyle öne çıktı.

BÜYÜKŞEHİR VE DİĞER BELEDİYELER TAKSİTTE

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerin SGK borcu 82 milyon TL’yi aşarken, bu borçların büyük kısmının belediye iştiraklerine ait olduğu ifade edildi. Muratpaşa, Kemer ve Kumluca belediyeleri de borçlarını yapılandırarak düzenli ödeme sürecine geçti.

Manavgat Belediyesi’nin yaklaşık 850 milyon TL, Gazipaşa Belediyesi’nin ise 60 milyon TL civarında SGK borcu bulunuyor.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI GÜNDEMDE

Alanya Belediyesi’ndeki yüksek borç yükünün önemli bir kısmının, önceki dönem belediye başkanı Adem Murat Yücel döneminden kaldığı biliniyor. 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve gelen Osman Tarık Özçelik, söz konusu borçları kamuoyuna duyurmak amacıyla belediye binasına detaylı borç listesini astırmıştı.

Bu gelişme o dönem Alanya’da geniş yankı uyandırmış, “Alanya Belediyesi borç durumu ne kadar?” sorusu uzun süre gündemde kalmıştı.

Şimdi ise SGK’nın başlattığı icra süreciyle birlikte bu borçlar yeniden tartışma konusu oldu.

İCRA TAKİBİ DEVAM EDİYOR

SGK tarafından başlatılan icra sürecinin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Belediyelerin borçlarını yapılandırma yoluna gidip gitmeyeceği ya da yeni ödeme planlarının devreye alınıp alınmayacağı önümüzdeki süreçte netleşecek.

Şu an için tablo net: Antalya genelinde belediyelerin SGK borcu artıyor ve Alanya bu listenin en üstünde yer alıyor.