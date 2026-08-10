Karadeniz kıyısındaki Sakarya, Düzce ve Kocaeli illerinde etkili olan elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle sahil şeritlerinde denize girilmesi geçici olarak durduruldu. İlgili kaymakamlıklar tarafından alınan karar doğrultusunda, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla plajlardaki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tüm plajlarda denize girişlere izin verilmiyor. Dün de benzer kısıtlamaların uygulandığı bölgelerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve yerel cankurtaran ekipleri, uyarı amacıyla sahillere kırmızı bayrak çekti. Ekipler, sahil şeridinde devriye gezerek vatandaşları suya girmemeleri konusunda uyarıyor.

İSTİSNAİ PLAJLAR HANGİLERİ?

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de genel bir yasak uygulanırken, bazı bölgeler bu kısıtlamanın dışında tutuldu. Kaymakamlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, sadece Kovanağzı, Kerpe ve Miço plajlarında denize girilmesine müsaade ediliyor. Ancak yetkililer, bu üç plajda da yalnızca cankurtaran hizmeti verilen ve duba ile mantarlarla çevrilmiş güvenli alanların kullanılması gerektiğini bildirdi.

KIRMIZI BAYRAK UYGULAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Sahillerde dalga boyunun yükselmesi ve çeken akıntı riskinin artması durumunda yetkililer tarafından kırmızı bayrak çekiliyor. Bu uygulama, denizin yüzmek için son derece tehlikeli olduğunu ve profesyonel yüzücüler dahi olsa suya girilmesinin hayati risk taşıdığını ifade ediyor. Vatandaşların, kendi güvenlikleri için cankurtaranların direktiflerine ve uyarı levhalarına kesinlikle uyması gerekiyor.