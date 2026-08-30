30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular için süre ise oldukça sınırlı. İndirimli biletlerin yalnızca 30-31 Ağustos 2026 tarihlerinde satın alınabileceği açıklandı.

Bilet almak için 2 gün var

Kampanya kapsamında bilet satın almak isteyen yolcuların işlemlerini 31 Ağustos 2026 tarihinin sonuna kadar tamamlaması gerekiyor.

Kampanyalı biletlerle seyahat dönemi ise daha ileri bir tarihi kapsıyor. Satın alınan biletler, 24 Kasım 2026 ile 20 Ocak 2027 tarihleri arasındaki uygun uçuşlarda kullanılabilecek.

100 bin koltuk satışa çıktı

THY, kampanya kapsamında toplam 100 bin koltuk ayırdı. Bilet fiyatları vergi ve harçlar dahil 1.449 TL’den başlıyor.

Ancak kampanyalı koltukların kontenjanla sınırlı olması nedeniyle 1.449 TL’lik fiyatın her uçuşta bulunamayabileceği belirtiliyor. Özellikle yoğun talep gören güzergahlardaki uygun fiyatlı koltukların daha erken tükenmesi bekleniyor.

Her uçuş kampanyaya dahil değil

Kampanya, İstanbul Havalimanı kalkışlı veya varışlı direkt yurt içi Türk Hava Yolları seferlerinde geçerli olacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferler ile KKTC Ercan Havalimanı uçuşları kampanyaya dahil edilmeyecek. AJet tarafından gerçekleştirilen seferlerde de kampanyalı fiyatlardan yararlanılamayacak.

Biletler nereden alınacak?

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular biletlerini Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek.

100 bin koltukla sınırlı kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, uygun fiyatlı biletlerin tükenme ihtimaline karşı satın alma işlemlerini son güne bırakmaması gerekiyor.