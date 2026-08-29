Kiralık ev arayışında olan vatandaşların sözleşme imzalarken depozito maddesine özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Sözcü'nün Türkiye Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre, depozitonun sabit bir Türk Lirası tutarı yerine kira bedeline endekslenmesi kiracıların mağduriyetini engelliyor.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam, kira sözleşmelerinde yapılan yaygın bir hataya dikkat çekti. Akçam, enflasyonist ortamlarda sabit TL olarak belirlenen depozitoların yıllar içinde alım gücünü yitirdiğini belirtti. Bu değer kaybının önüne geçmek için sözleşmeye belirli bir rakam yazmak yerine "bir veya iki kira bedeli" ibaresinin eklenmesi tavsiye ediliyor.

SÖZLEŞMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Uzmanlar, depozito maddesinin yanı sıra kiralama sürecindeki resmi işlemlerin de güvence altına alınması gerektiğini vurguluyor. Sözleşmenin doğrudan tapu sahibiyle yapılması, aracı bir kişi bulunuyorsa mutlaka resmi vekaletname talep edilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca, ileride yaşanabilecek hukuki anlaşmazlıklarda ispat kolaylığı sağlaması amacıyla tüm kira ve depozito ödemelerinin elden değil, banka kanalıyla gerçekleştirilmesi bildirildi.