Serik'te acı olay: Babanın geri manevra yaptığı minibüs oğluna çarptı

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Yangın kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili yaralanma bilgisi bulunmuyor; yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Görüntülerde, yangının çıktığı noktada beyaz renkli bir araç ve yol kenarındaki bariyerler seçiliyor. Dumanın yamaçtaki ağaçlık alana doğru yayıldığı görülüyor.

Alanya'da sahil yolunun ikinci tüneller mevkisinde bir araç yandı. Olay yerinden gelen görüntülerde, yolun deniz tarafındaki kesiminde yoğun duman yükseldiği görülüyor.

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