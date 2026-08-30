Vergi dairelerine borcu bulunan mükelleflere ödeme kolaylığı sağlayan taksitlendirme uygulamasında süre daralıyor. Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, belirlenen şartları taşıyan mükelleflerin borçlarını uzun vadeye yayarak ödeme imkanından yararlanabileceği belirtildi.

72 aya kadar taksit imkanı

Uygulama kapsamında vergi borçları, gerekli şartların sağlanması halinde 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Böylece borcunu tek seferde ödemekte güçlük yaşayan mükelleflere daha uzun vadeli bir ödeme planı oluşturma fırsatı sunulacak.

Duyuruda, taksitlendirmelerde yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacağı bildirildi. Ayrıca 10 milyon TL’ye kadar olan borçlarda teminat konusunda kolaylık sağlanacağı belirtildi.

Başvurular 3 farklı kanaldan yapılabiliyor

Vergi borçlarını taksitlendirmek isteyen vatandaşlar işlemlerini Dijital Vergi Dairesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Başvurular ayrıca e-Devlet üzerinden veya doğrudan vergi dairelerine müracaat edilerek de yapılabilecek.

Son gün 31 Ağustos

Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü, uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin süreyi kaçırmaması gerektiğine dikkat çekti. Başvurular için son tarih 31 Ağustos 2026 Pazartesi olarak belirlendi.

Vergi borcunu 72 aya kadar taksitlendirmek ve sunulan ödeme kolaylıklarından yararlanmak isteyen mükelleflerin yarın mesai bitimine kadar gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor.