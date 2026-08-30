Galatasaray’ın Rafael Leao transferinde katkı sağlayan isimlerden George Gardi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde takip ettiği Galatasaray-Göztepe karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transfer görüşmelerinin üç haftadan uzun süredir devam ettiğini belirten Gardi, sürecin oldukça karmaşık geçtiğini söyledi. Leao’nun özellikle İngiltere Premier Lig’de forma giymeye sıcak baktığını ancak Galatasaray’ın sunduğu proje ve sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosferin oyuncunun kararında etkili olduğunu ifade etti.

“Tercihi Galatasaray oldu”

Leao’ya farklı liglerden ciddi ilgi olduğunu açıklayan Gardi, “Leao’ya Serie A’dan ve Premier Lig’den takımların ilgisi ve teklifleri vardı. Süper Lig’den de bir takım istedi. Daha yüksek teklifler de oldu. Kendisi istediği için tercihi Galatasaray oldu” dedi.

Portekizli yıldızın Galatasaray’daki tutkuyu ve sevgiyi gördüğünü belirten Gardi, Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldızlarla aynı takımda oynama fırsatının da transfer kararında önemli rol oynadığını dile getirdi.

Gardi, Leao’nun Galatasaray formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olmasının da oyuncuyu sarı-kırmızılı kulübe yaklaştıran önemli faktörlerden biri olduğunu söyledi.

“Düne kadar Aston Villa’nın teklifi vardı”

Leao’nun Premier Lig hayalinin bulunduğunu vurgulayan Gardi, İngiliz ekibi Aston Villa’nın da yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için devrede olduğunu açıkladı.

Gardi, “Oyuncunun Premier Lig hayali de vardı. 7 sene oynadığı Milan’da da önemli bir oyuncuydu. Daha düne kadar Aston Villa’nın teklifleri vardı. Biz oyuncuyla Başkan ve Başkan Vekili ile birlikte dün son bir kez konuştuk. Biz ona Galatasaray taraftarının tutkusunu anlattık, burada mutluluğu bulacağını söyledik” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı transferde Leao’nun tercihini sarı-kırmızılılardan yana kullanmasıyla görüşmelerde önemli bir aşama geride bırakıldı.