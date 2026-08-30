Olay, dün Mamak ilçesine bağlı Fahri Korutürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslan Çimen ile Neslihan K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Çimen, yanında bulunan tabancayla Neslihan K.’ye ateş etti.

Başından vurulan Neslihan K. yere yığılırken, Aslan Çimen ise olayın ardından bölgeden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Neslihan K. olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Neslihan K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Olayın ardından kaçan Aslan Çimen’in yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sırasında Çimen’in otomobilinde bulunduğu belirlendi. Çimen’in, Neslihan K.’yi vurduğu belirtilen aynı silahla kendi yaşamına son verdiği tespit edildi.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Neslihan K. ile Aslan Çimen’in cansız bedenleri, polis ekiplerinin olay yerlerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın çıkış nedeninin ve taraflar arasındaki tartışmanın nasıl başladığının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.