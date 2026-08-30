Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, 2027 üretim yılı ÇKS başvuru takvimine ilişkin açıklamada bulundu. Göktepe, üreticilerin herhangi bir hak kaybı yaşamaması ve tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için başvuru süresini kaçırmamaları gerektiğini belirtti.

Başvurular 1 Eylül’de başlayacak

2027 üretim yılı ÇKS başvuruları, 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Başvuru süreci yıl sonuna kadar devam edecek ve 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

Üreticilerin belirtilen tarihler arasında işlemlerini tamamlaması gerektiğini vurgulayan Göktepe, başvuruların son günlere bırakılmaması çağrısında bulundu.

Ziraat Odalarına başvuru yapılacak

ÇKS kaydını yenilemek ya da ilk kez sisteme dahil olmak isteyen üreticiler, bağlı bulundukları Ziraat Odasına bizzat müracaat ederek başvurularını gerçekleştirebilecek.

Çiftçi Kayıt Sistemi, tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınmasının yanı sıra üreticilerin çeşitli destekleme ödemelerinden yararlanabilmesi açısından da büyük önem taşıyor.

Süreyi kaçıran desteklerden yararlanamayabilir

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için 31 Aralık 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.

ÇKS kaydını zamanında yaptırmayan üreticilerin bazı tarımsal desteklerden yararlanma konusunda sorun yaşayabileceğine dikkat çekilirken, çiftçilerin başvuru tarihlerini takip etmeleri istendi.