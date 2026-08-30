Cem Yılmaz’ın anjiyo işlemini gerçekleştiren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, sanatçının kalbin ön yüzünü etkileyen bir kalp krizi nedeniyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Yılmaz’ın hastaneye geldiğinde bilincinin açık olduğunu belirten Akşit, vakit kaybetmeden anjiyo laboratuvarına alındığını ifade etti.

Balon ve stent işlemi uygulandı

Prof. Dr. Ercan Akşit, Cem Yılmaz’a el bileğinden yaklaşık 40 dakika süren bir müdahale gerçekleştirildiğini belirterek, “Balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık. Kendisi yoğun bakımda. Şu an durumu stabil. 2 gün boyunca takibini burada devam ettirmeyi planlıyoruz. Umarım sağlıcakla yakında ailesine kavuşur” dedi.

Yılmaz’ın sağlık durumunun stabil seyretmesi halinde yaklaşık 2 gün sonra taburcu edilebileceğini kaydeden Akşit, kalp krizine neden olan damarın başarıyla açıldığını söyledi.

Yan damar için takip yapılacak

Cem Yılmaz’ın kalbindeki bir yan damarın da takip edileceğini belirten Akşit, bu damara ilerleyen süreçte müdahale gerekip gerekmediğinin yapılacak değerlendirmeler sonucunda netleşeceğini ifade etti.

Akşit, “Şu anda tek damar, bir ufak yan damarı için ileride gerekir mi diye sonra bakıyoruz. Kalp krizini ilgilendiren damarı açtık. Diğer yan damar için ayrıntılı bakacağız. Belki ona hiç işlem yapmaya gerek kalmayacak ve ilaçla takip edilecek” diye konuştu.

“Yaklaşık 2 saat içinde müdahale edildi”

Yılmaz’a ilk müdahalenin Ayvacık Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirildiğini aktaran Prof. Dr. Akşit, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin hastayı hızlı şekilde sevk ettiğini vurgulayan Akşit, Cem Yılmaz’a göğüs ağrısının başlamasından itibaren yaklaşık 2 saat içerisinde müdahale edildiğini ifade etti.

Hızlı müdahale sayesinde kalp dokusunda oluşabilecek hasarın önemli ölçüde önüne geçildiğini belirten Akşit, hastanın kalp yetersizliği gelişmeden tedavi altına alındığını söyledi.

Cem Yılmaz’ın yoğun bakımdaki takibi sürerken, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.