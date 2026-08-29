Antalya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) seçim süreci netleşti. Yönetim kurulunun aldığı karara göre, 69 bin 602 üyenin temsil edildiği odanın seçimleri 18 Ekim Pazar günü ANFAŞ

Fuar Merkezi'nde başlayacak.

Mevcut durumda 49 meslek komitesinde 283 komite ve 117 meclis üyesiyle faaliyet gösteren ATSO'da, yeni dönemin üye sayıları ilçe seçim kurulunun askı listelerini onaylamasıyla kesinlik kazanacak. Oy kullanacak üyelerin listelerine yönelik son kontroller 11 Eylül Cuma günü saat 17.00 itibarıyla tamamlanacak.

ÜÇ AŞAMALI SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yeni dönemde yaklaşık 300 komite ve 120 meclis üyesinin belirlenmesi beklenen süreç üç aşamada gerçekleştirilecek. İlk etapta üyelerin oylarıyla komite ve meclis üyeleri sandıktan çıkacak. İkinci aşamada meclis üyeleri; yönetim kurulu başkanı ile üyelerini, disiplin kurulunu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegelerini seçecek. Son aşamada ise meclis başkanı, divan üyeleri ve meslek komitelerinin kendi içindeki başkanları belirlenecek.

ADAYLAR HANGİ RENKLERLE YARIŞACAK?

Seçimlerde dört ana aday farklı renklerdeki listelerle üyelerin karşısına çıkacak. Açıklanan listelere göre Davut Çetin 'kırmızı', Hatice Öz 'turuncu', Berkay Bahar 'mavi' ve Reşat Güney 'beyaz' listeyle yarışa katılacak. Bu isimlerin yanı sıra bağımsız olarak seçime girecek meslek grubu temsilcilerinin ise 'sarı' ve 'yeşil' renkleri kullanacağı bildirildi.