Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe’yi İstanbul’da konuk edecek. RAMS Park’ta 29 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.30’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM LİGE FARKLI BAŞLADI

Sarı-kırmızılı ekip sezonun ilk haftasında sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalırken, ikinci haftada Erzurumspor FK deplasmanından 4-0’lık galibiyetle döndü. İlk iki maçta 4 puan toplayan Galatasaray, üçüncü haftaya averajla ikinci sırada girdi. Göztepe ise Samsunspor deplasmanındaki 3-3’lük beraberliğin ardından sahasında Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu ve haftaya 1 puanla 14. sırada başladı.

GALATASARAY EVİNDEKİ SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Galatasaray’ın maç öncesindeki önemli istatistiklerinden biri iç sahadaki yenilmezlik serisi. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 36 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bu dönemde 28 galibiyet ve 8 beraberlik alan İstanbul ekibi, Göztepe karşısında da taraftarı önündeki serisini korumayı hedefliyor.

OSIMHEN SEZONA GOLLERLE BAŞLADI

Galatasaray’da hücum hattının öne çıkan ismi Victor Osimhen oldu. Nijeryalı futbolcu, ilk iki lig karşılaşmasında toplam 4 gol kaydetti. Galatasaray’ın bu süreçte attığı 6 golün 4’üne imza atan Osimhen, Süper Lig’de forma giydiği son 14 karşılaşmada ise 16 gole ulaştı.

BATRAKOV İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

Sarı-kırmızılıların Lokomotiv Moskova’dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov da Göztepe karşılaşmasının öne çıkan isimleri arasında bulunuyor. 21 yaşındaki Rus futbolcu, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıkacak.

REKABETTE 65. RANDEVU

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde 65. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 64 lig maçında Galatasaray 39, Göztepe ise 12 kez galip geldi. 13 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Galatasaray 105, Göztepe 47 gol kaydetti.

MAÇIN HAKEM KADROSU

RAMS Park’taki mücadelede Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen’in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yaparken, dördüncü hakem Ayberk Demirbaş olacak. Karşılaşmanın VAR görevini Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Malec, AVAR görevini ise Özer Özden üstlenecek.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Göztepe arasındaki Süper Lig 3. hafta karşılaşması 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak. RAMS Park’ta oynanacak mücadele beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak. Galatasaray iç saha serisini sürdürmek ve zirve yarışında puan kaybetmemek, Göztepe ise İstanbul deplasmanından sezonun ilk galibiyetiyle ayrılmak için sahaya çıkacak.