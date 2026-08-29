Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğe göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırma esasları değişti. Düzenlemeyle birlikte fiyatlandırmada kullanılacak kaynak ülkeler ve Avro kuru hesaplama yöntemleri yeniden tanımlandı.

Avrupa Birliği ülkelerinden Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan yeni dönemde kaynak ülkeler olarak belirlendi. Gerçek kaynak fiyatın fabrika çıkış bedeli olduğu vurgulanırken, hesaplamalarda dönemsel ve güncel Avro değerlerinin dikkate alınacağı bildirildi.

Mevzuattaki en belirgin değişikliklerden biri kur güncellemelerinde yaşandı. Fiyat listesinde yer alan ürünlerin ve maliyet kartı bedellerinin, Avro kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak firmaların ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmadan güncellenebileceği açıklandı.

EŞDEĞER ÜRÜN VE GERİ ÖDEME ŞARTLARI

Yeni mevzuat, fiyat korumalı ürünler için uygulanacak oranları, birebir ve yakın eş ürün tanımlarını netleştirdi. İlk eşdeğer ürünün piyasaya girmesi durumunda, bazı ilaç gruplarında fiyatların yıllara yayılan oranlarla düşürüleceği veya korunacağı geçiş hükümleri sisteme eklendi.

Kan ürünleri, serumlar, radyofarmasötikler, biyobenzerler ve yetim ürünler gibi özel şartlara tabi kalemler için ayrı fiyatlandırma kuralları getirildi. Bu gruptaki ürünlerde kaynak fiyatın çoğunlukla mihenk bedelin yüzde 100'ü üzerinden hesaplanacağı aktarıldı.

YENİ DÜZENLEME İLAÇ TEDARİKİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Kura bağlı fiyat güncellemelerinin başvuru şartı aranmaksızın yapılabilmesi, döviz dalgalanmaları kaynaklı piyasadaki ilaç tedariki aksaklıklarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Bürokratik süreçlerin kısaltılmasıyla ithal ve eşdeğer ürünlerin piyasadaki bulunabilirliğinin istikrarlı hale gelmesi öngörülüyor.

Bakanlık koordinasyonunda çalışacak Fiyat Değerlendirme Komisyonunun yapısı da güncellenerek komisyona fiyat belirleme yetkileri verildi. Tebliğde ayrıca, 2026 yılı gerçek kaynak fiyat değişiklik takvimi yayımlanarak mevcut ürünlerin yeni sisteme uyum süreci için belirli süreler tanımlandı.