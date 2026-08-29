Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan, Süleymancılar cemaatinin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun ile FETÖ arasındaki ilişkiye dair sosyal medya hesabından yeni iddialar paylaştı. Arslan'ın anlatımına göre Denizolgun, FETÖ'nün işbirliği teklifini reddetti ve bu tavrını 19 Şubat 2014'te Yeni Alanya'ya verdiği demeçle kamuoyuna açıkça duyurdu.

FETÖ'DEN GELEN TEKLİF İDDİASI

Arslan'ın aktardığına göre, FETÖ ile mücadelenin başladığı dönemde Fetullah Gülen'in gönderdiği bir "elçi" Denizolgun ile görüşmek istedi. Denizolgun'un doğrudan görüşmeyi reddederek cemaatin İstanbul sorumlusu Ahmet Köse'yi görevlendirdiği, Köse'nin de görüşmede iletilen işbirliği teklifini kendisine aktardığı öne sürüldü. İddiaya göre Denizolgun teklifi reddetti; bunun ardından FETÖ'ye yakın yayın organlarında ve Taraf gazetesinde Denizolgun aleyhine kampanya başlatıldığı ileri sürüldü.

TEPKİSİNİ YENİ ALANYA'YA VERDİĞİ DEMEÇLE GÖSTERDİ

Paylaşımda, Denizolgun'un bu sürece açık tepkisini 19 Şubat 2014'te Yeni Alanya gazetesine verdiği demeçle ortaya koyduğu ve FETÖ'yü eleştirdiği belirtildi. Arslan'a göre bu demeçle birlikte iki taraf arasındaki ipler koptu.

2016'YA UZANAN KRONOLOJİ

Arslan'ın sıraladığı kronolojiye göre Ocak 2016'da Denizolgun'a, Alihan Kuriş'in kendisine yönelik girişimlerini içerdiği ileri sürülen bir dosya ulaştırıldı. Arslan'ın iddiasına göre aynı dönemde Denizolgun Sakarya civarında trafik kazası geçirdi; 2016 yazında ise cemaat şirketlerinin başındaki Mustafa Çelik'i görevden aldığı aktarıldı. Ölümünden kısa süre önce Antalya'da cemaatin üst düzey isimlerini toplayarak "Siz bana ihanet ettiniz" dediği öne sürüldü. Denizolgun, 7 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulundu.

GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ İDDİASI

Arslan, Denizolgun'un ölümünün ardından cemaat yönetimini devralan Alihan Kuriş döneminde bazı isimlerin görevden alındığını, FETÖ elçisiyle görüşen Ahmet Köse'nin Afyon'a gönderildiğini, yerine getirilen Yusuf Büyükgöze'nin ise Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınıp ev hapsiyle serbest bırakıldığını ileri sürdü. Görevden alınan Mustafa Çelik'in ise Kuriş döneminde görevine devam ettiğini savundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Denizolgun'un ölümüne ilişkin şüpheler, yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun'un suç duyurusunun ardından yeniden yargıya taşınmış, mezarın açılması kararı verilmişti. Kaan Arslan'ın paylaştığı iddialar, bu soruşturma sürecine ilişkin resmi bir belgeye dayanmıyor; sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşılan kişisel değerlendirme niteliği taşıyor. Adı geçen kişilerin konuya ilişkin bir açıklaması bulunmuyor.