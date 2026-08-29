Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’nin eski belediye başkanlarından ve kent siyasetinin uzun yıllar tanınan isimleri arasında yer alan Kerim Ertekin hayatını kaybetti. Bir süredir Başkent Hastanesi’nde tedavi gördüğü belirtilen Ertekin’in vefatı; ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Alanya’daki siyaset ve yerel yönetim çevrelerinde üzüntü yarattı.

CİKCİLLİ’DE 15 YIL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

Kerim Ertekin’in yerel yönetim kariyerinin önemli bölümünü Cikcilli oluşturdu. Alanya Belediyesi’nin resmi kayıtlarında Ertekin’in 1999-2014 yılları arasında Cikcilli Belediye Başkanlığı yaptığı görülüyor. Böylece Ertekin, belde belediyesinin son 15 yıllık döneminde belediye başkanlığı görevini üstlenen isim oldu. Cikcilli’nin zaman içerisinde Alanya kent merkeziyle bütünleşen yoğun bir yerleşim alanına dönüşmesi, bu dönemde bölgedeki yerel yönetim çalışmalarının önemini de artırdı.

BÜYÜKŞEHİR YASASIYLA YEREL YÖNETİM YAPISI DEĞİŞTİ

Ertekin’in Cikcilli Belediye Başkanlığı görevi, Antalya’daki belde belediyelerinin kapanmasına yol açan büyükşehir yapılanmasının ardından sona erdi. 2014 yerel seçimleriyle birlikte Antalya genelindeki belde ve köylerin idari statüsünde önemli değişiklikler yaşanırken, Cikcilli de ayrı belediye statüsünden çıkarak Alanya’nın mahallesi haline geldi. Belediye hizmetleri ise yeni idari yapı içerisinde Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmeye başlandı.

ALANYA BELEDİYE MECLİSİ’NDE GÖREV ALDI

Kerim Ertekin, Cikcilli Belediyesi’nin kapanmasının ardından yerel yönetim çalışmalarını Alanya Belediye Meclisi çatısı altında sürdürdü. Alanya Belediyesi’nin resmi meclis kayıtlarına göre Ertekin, 2014 yılında Belediye Meclisi 2. Başkan Vekilliğine seçildi. Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da görev alan Ertekin, sonraki yıllarda belediye encümeninde de yer aldı. Böylece belde belediye başkanlığı döneminde edindiği yerel yönetim tecrübesini Alanya ölçeğindeki belediye çalışmalarına taşıdı.

Belediyenin sonraki dönem kayıtlarında da Ertekin’in meclis ve encümen çalışmalarında görev üstlendiği görülüyor. Uzun yıllar MHP çatısı altında yerel siyasette bulunan Ertekin, özellikle Cikcilli ile özdeşleşen siyasi isimlerden biri olarak tanındı. Yerel basında 2024 yılında yayımlanan haberlerde ise Ertekin’in yeni dönem belediye meclisi listelerinde yer almayarak aktif siyasi yaşamını sonlandırdığı aktarılmıştı.

BELDE BELEDİYELERİ ALANYA’NIN YAKIN TARİHİNDE ÖNEMLİ YER TUTUYOR

Kerim Ertekin’in görev yaptığı dönem aynı zamanda Alanya’nın bugünkü kentsel yapısının şekillendiği yılları kapsıyor. Büyükşehir düzenlemesinden önce Cikcilli başta olmak üzere Oba, Tosmur, Kestel, Mahmutlar, Konaklı ve çevredeki birçok yerleşimde ayrı belde belediyeleri bulunuyordu. Bu belediyeler imar, altyapı ve günlük belediyecilik hizmetlerinin önemli bölümünü kendi sınırları içerisinde yürütüyordu. 2014 sonrasında bu yapı ortadan kalkarken eski belde belediye başkanları da Alanya’nın yerel yönetim hafızasının önemli aktörleri arasında kaldı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARIYLA BAĞINI SÜRDÜRDÜ

Ertekin, Cikcilli Belediye Başkanlığı sona erdikten sonra da geçmiş dönem belediye başkanlarıyla gerçekleştirilen buluşmalarda yer aldı. Alanya Belediyesi kayıtlarında, 2016 yılında eski belediye başkanlarının bir araya geldiği buluşmalardan birine Kerim Ertekin’in ev sahipliği yaptığı bilgisi bulunuyor. Ertekin bu tür toplantılarda geçmiş dönem yöneticilerinin tecrübelerinin paylaşılması ve Alanya için görüş alışverişinde bulunulmasının önemine öne çıkmıştı.

CENAZE PROGRAMININ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Kerim Ertekin’in vefatının ardından gözler cenaze programına çevrildi. Cenaze namazının yeri ve saati ile defin programına ilişkin ayrıntıların ailesi ve yakınları tarafından yapılacak bilgilendirmenin ardından netleşmesi bekleniyor. Alanya yerel yönetiminde uzun yıllar görev üstlenen Ertekin’in vefatı, özellikle Cikcilli’de ve kentin siyasi çevrelerinde önemli bir kayıp olarak karşılandı.